Tutto su Giorgio Edipio: il cavaliere del trono over di Uomini e Donne

Tra i nuovi cavalieri del trono over di Uomini e Donne spicca Giorgio Edipio che ha guadagnato il centro dello studio per la frequentazione con Claudia D’Agostino. Dopo la tormentata storia vissuta con Diego Tavani con cui è escuta per diverso tempo presentandogli anche i genitori, Claudia si è ritrovata ad accettare la scelta di Diego di chiudere non sentendo il proprio sentimento contraccambiato. Nonostante la delusione per la fine di una frequentazione in cui aveva investito tanto, Claudia ha deciso di restare in trasmissione e provare a conoscere altre persone.

Sabrina e Diego: esclusiva a Uomini e Donne?/ Arriva una dama in studio per lui e...

Tra i cavalieri, Claudia ha scelto di uscire con Giorgio Edipio, ma chi è il cavaliere? Di Giorgio si sa che è napoletano, lavora nel campo delle assicurazioni e ama i tatuaggi. Non si sa, invece, l’età anche se dovrebbe avere circa 40 anni.

Giorgio Edipio e la conoscenza con Claudia D’Agostino

Grande entusiasmo tra Giorgio Edipio e Claudia D’Agostino per la loro conoscenza. “Lui mi ha lasciato il numero nell’ultima puntata. L’ho accettato. Abbiamo parlato dicendo che avevo bisogno del tempo per elaborare il ‘lutto’. L’ha capito e sono felice che l’abbia fatto. Il giorno dopo è venuto a Salerno. Dovevamo fare un aperitivo, poi, è rimasto 6 ore. Non ha visto il Napoli. E’ logorroico. Ad un certo punto, non sapevo come si spegnesse. E’ molto simpatico. Siamo entrambi campani. Ieri, mi ha raggiunto alla festa del mio compleanno. Siamo stati bene, tranquilli”, le parole della dama che ha poi svelato anche di averlo baciato.

Gianluca Costantino: chi è il corteggiatore di Francesca Sorrentino a Uomini e Donne/ Nessun bacio e dubbi

Nella puntata di Uomini e Donne del 30 gennaio 2025, Giorgio ha ricevuto un biglietto da un’ammiratrice segreta che lo invita a bere un caffè insieme. Un biglietto che scatena la gelosia di Claudia D’Agostino, curiosa di scoprire l’identità della donna in questione.