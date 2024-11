GIORNATA NAZIONALE DELLA COLLETTA ALIMENTARE 2024: IN DIRETTA LE INFORMAZIONI DEL BANCO ALIMENTARE

Condividere tutti per un bene agli altri e per far bene anche a sé: torna la Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, giunta alla 28esima edizione, per l’intero sabato oggi 16 novembre 2024. Migliaia di volontari in giro per i supermercati italiani raccoglieranno cibi e prodotti da destinare ai più bisognosi nel gesto ideato, fondato e diretto dalla Fondazione Banco Alimentare. In più di 11.600 supermercati della grande distribuzione aderenti, con oltre 150mila volontari di Banco Alimentare, la Giornata Nazionale della Colletta Alimentare permette di farsi prossimo alle esigenze più vitali dei più poveri e bisognosi, alla vigilia tra l’altro della Giornata Mondiale dei Poveri che si celebra nella giornata di domenica.

Contro lo spreco e andando incontro alle esigenze dei bisognosi, la Colletta 2024 si propone di raccogliere quest’anno prodotti essenziali come alimenti per l’infanzia, tonno o carne in scatola, conserve di pomodoro, olio, verdure o legumi in scatola: materiale semplici, non deperibili, in grado di poterli destinare subito – attraverso alla rete di Banco Alimentare attiva tutte le settimane, 365 giorni all’anno – alle famiglie bisognose, alle mense e alle cooperative. Donare è molto semplice: all’ingresso dei supermercati aderenti i volontari della Colletta Alimentare 2024 invitano i clienti a donare una piccola parte della propria spesa per le persone più in difficoltà, raccogliendo direttamente all’uscita negli scatoloni i prodotti donati.

«Condividere i bisogni per condividere il senso della vita», con l’insegnamento di Papa Francesco, la Giornata Nazionale della Colletta Alimentare prosegue non solo oggi 16 novembre in tutti i supermercati fisici d’Italia, ma è possibile fino al 30 novembre donazioni specifiche online in alcuni centri selezionati. Tramite Carrefour, EasyCoop ed Esselunga è possibile donare direttamente da casa alcuni prodotti al Banco Alimentare: qui tutte le indicazioni per come funziona, mentre ricordiamo che con Amazon Fresh sarà possibile donare al Banco Alimentare i prodotti dal 3 al 10 dicembre 2024.

LA COLLETTA ALIMENTARE 2024 CON IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA SERGIO MATTARELLA

In occasione della Giornata Nazionale della Colletta Alimentare anche il Quirinale con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella partecipa attivamente con la donazione di beni alimentari, tutto all’insegna di un reale e significativo gesto di solidarietà. Dalla Presidenza della Repubblica è giunto il sostegno concreto all’iniziativa del Banco Alimentare, concedendo l’Alto Patronato accompagnato dalla donazione di beni alimentari.

Come ha subito commentato il Presidente della Fondazione Banco Alimentare, Giovanni Bruno, «Ringraziamo il Presidente Mattarella per il suo contributo, esempio prezioso per tutti noi che ci sprona a impegnarci ancora di più a sostegno di chi è in difficoltà». Il gesto voluto dal Presidente della Repubblica, conclude il n.1 del Banco, è l’augurio che possa ispirare per l’intera giornata di oggi 16 novembre «una partecipazione corale alla Colletta Alimentare e dare il via a un gara di solidarietà capace di coinvolgere tutto il nostro paese».

IL MESSAGGIO DI PAPA FRANCESCO PER LA GIORNATA DEI POVERI E LA “CONDIVISIONE DEL SÈ”

«Condividere i bisogni per condividere il senso della vita»: così Papa Francesco nel suo messaggio per la VIII Giornata Mondiale dei Poveri, a cui aderisce anche la Giornata della Colletta Alimentare 2024. Nel volto e nel cuore dei 150mila volontari, che oggi con pettorina arancione del Banco Alimentare saranno fuori dai Supermercati al freddo pungente di queste ore, si rilette la condivisione netta del senso del vivere.

I poveri insegnano molto a tutti, come ribadisce ancora Papa Francesco nel suo messaggio per la Giornata di domani: «in una cultura che ha messo al primo posto la ricchezza e spesso sacrifica la dignità delle persone sull’altare dei beni materiali, loro remano contro corrente evidenziando che l’essenziale per la vita è ben altro». Il coraggio di un cuore umile, che “mendica” felicità e condivisione, che riunisce con amici e familiari il senso comune del dono. La Giornata della Colletta Alimentare aiuta a far presente tutto questo, come ricorda ancora il Presidente Bruno: «è un gesto educativo, è dono di sé nel farsi volontario e dono di cibo per chi non ne ha».

È molto oltre la filantropia, la Colletta è un rendersi conto che noi per primi siamo bisognosi, «La Colletta innanzitutto fa bene a chi la fa!». Seguendo dalle parole ai fatti, le raccolte di oggi in tutta Italia con la Colletta Alimentare 2024 saranno distribuite a più di 7600 organizzazioni territoriali come comunità, case-famiglia, mense per poveri e famiglie bisognose, convenzionate con le 21 sedi regionali del Banco Alimentare che ogni giorno aiutano circa 1.790.000 in tutto il Paese. Un piccolo gesto durante la spesa oggi è essenziale per questa enorme rete di solidarietà che da decenni aiuta i più bisognosi.