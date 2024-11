Massimiliano Ossini è oggi tra i protagonisti assoluti di Ballando con le stelle 2024; un percorso che si avvicina alle fasi cruciali, conclusive, e che indubbiamente alimentano l’attenzione degli appassionati. Prima ancora di essere concorrente del talent condotto da Milly Carlucci è però uno stimato conduttore e personaggio televisivo; un uomo di spettacolo che ha superato un’infanzia, come da lui raccontato, difficile a causa del bullismo. Ma dalla sua il conduttore ha avuto l’amore più grande: quello di Giovanni e Tina, genitori di Massimiliano Ossini.

Massimiliano Ossini raramente si concede ad interviste su temi particolarmente privati ma, per Tv2000, si è lasciato andare a qualche aneddoto importante proprio in relazione alla sua infanzia e al rapporto con i genitori. Da quel bullismo ingiusto subito in adolescenza ne è uscito proprio grazie all’amore di mamma Tina e papà Giovanni: “Grazie ai miei genitori ho, e anche grazie alla passione per la montagna, ho avuto la fortuna di riscrivere i miei giorni”.

Massimiliano Ossini e il rapporto con i genitori: “Papà faceva tutto per noi, però…”

I genitori di Massimiliano Ossini sono stati dunque fondamentali per il percorso non solo professionale ma soprattutto umano. Una crescita che è stata forse caratterizzata da qualche mancanza da parte del papà, come raccontato dal conduttore, ma che in fondo erano frutto del grande amore di Giovanni per la sua famiglia. Lavoratore a tempo pieno, proprio per non far mancare nulla ai suoi affetti. “Quando ero ragazzo il mio papà andava a lavorare e tornava la sera; vivevamo fuori Roma e mio padre tornava e si chiudeva in uno sgabuzzino per lavorare con degli attrezzi… Faceva tutto questo per noi ma a me sono mancati alcuni momenti di gioco con papà; oggi che i tempi sono cambiati i ragazzi hanno bisogno di essere ascoltati”.