Giovanni Pernice ha convinto tutti, giudici compresi, durante la prima puntata di Ballando con le stelle. Il ballerino, conosciuto molto bene anche all’estero per le sue doti, è stato uno dei vincitori della prima puntata dello show condotto da Milly Carlucci andato in onda lo scorso fine settimana. In coppia con Bianca Guaccero, ha portato sulla scena una samba da “capogiro”. Non solo è piaciuta la coreografia e il come è stata messa in scena. A essere premiata è stata proprio l’alchimia che si è andate a creare tra i due che, alla fine, è diventata la carta vincente per Pernice che per la stessa Guaccero.

Con una vittoria già in tasca dopo una sola puntata, la coppia formata da Giovanni Pernice e Bianca Guaccero deve mantenere alte le aspettative perché la partita è ancora tutta da giocare. Nonostante ciò, fino al prossimo appuntamento, la neo-coppia si gode il meritato successo e trova anche nel pubblico del web un abbraccio virtuale che consolida il legame. C’è però un’ombra sul passato di Giovanni Pernice che potrebbe causare dei problemi sia durante le esibizioni che nel suo appeal che ha sul pubblico. Difatti, in pochi sono a conoscenza di un’accusa di comportamenti molesti in programma inglese in cui il ballerino ha partecipato lo scorso anno.

Giovanni Pernice e le accuse di violenza da un’attrice di Sherlock

E’ il giornale di Hollywood Reporter che ricostruisce l’accaduto. Giovanni Pernice ha ballato in coppia Amanda Abbington nel corso della scorsa edizione del Ballando con le stelle inglese. Il ballerino, però, colpito da accuse – ancora non accertate – è stato allontanato dalla BBC. Il network però ha concluso la sua revisione sul caso del ballerino professionista, dopo che l’attrice Amanda Abbington lo ha accusato di “comportamento meschino e abusivo”. Nonostante ciò, Giovanni Pernice ha respinto le accuse e ammette la sua innocenza.

Amanda Abbington, però, sostiene di aver subito diversi abusi online da parte dei fan di Pernice quando ha deciso di parlare del trattamento ricevuto dietro le quinte. Per cercare di arginare la polemica, in una dichiarazione fornita al The Hollywood Reporter dopo la conclusione della revisione, la BBC ha dichiarato: “Prendiamo molto seriamente qualsiasi accusa di bullismo e molestie e questa revisione ha richiesto tempo a causa della sua complessità e del nostro desiderio di garantire un processo rigoroso e solido”, si legge. “Strictly Come Dancing è un programma familiare e giustamente ci aspettiamo standard molto elevati”.

Giovanni Pernice, quale potrebbe essere il suo futuro a “Ballando con le stelle”?

Se da una parte la BBC ha deciso di prendere seriamente l’accaduto pensando al benessere dei partecipanti al loro show, includono la presenza di un membro del team di produzione durante le prove in sala, in Italia Giovanni Pernice ha deciso di non far parola della storia. Non è stata citata neanche durante la conferenza stampa di presentazione. Nonostante le accuse, il ballerino ammette di non aver fatto nulla di male e di non aver molestato nessuno. Chissà se l’argomento – che ha avuto una tale risonanza – non sarà analizzato anche in una delle prossime puntate