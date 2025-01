Giovanni Pernice è il fidanzato di Bianca Guaccero, la vincitrice dell’ultima edizione di Ballando con le Stelle. Proprio sulla pista da ballo del dance show più seguito del piccolo schermo è scattata la scintilla tra la conduttrice televisiva e il maestro; un vero e proprio colpo di fulmine nato dopo il primo sguardo. A confessarlo dopo alcune settimane è stata proprio la Guaccero ospite del programma Storie di donne al bivio di Monica Setta: “quando l’ho visto per la prima volta mi ha colpita, mi sono sentita a casa”. Giovanni Pernice è arrivato quest’anno nel programma di successo di Milly Carlucci e non era un volto noto al grande pubblico e agli addetti ai lavori. La stessa Guaccero ha precisato: “non era un volto storico del programma, quindi mi ha presa alla sprovvista”.

Benedetta Caretta chi è, ha un fidanzato?/ Tanti gossip non sono mai stati confermati...

Tra i due è nato tutto come una sfida nata proprio durante la prima lezione di ballo della conduttrice restia a lasciarsi andare dopo alcune delusioni. Inizialmente, infatti, la Guaccero era in grande imbarazzo come ha confessato: “venivo da un vissuto che mi aveva fatto alzare diversi muri”, ma alla fine Giovanni è riuscito a fare breccia riportando l’amore nella sua vita.

Valerio Scanu, frecciatina ‘criptica’: “Ho pestato i piedi alle persone sbagliate”/ “I miei errori…”

Giovanni Pernice e Bianca Guaccero: un tatuaggio dopo Ballando con le Stelle

Prosegue a gonfie vele la storia d’amore tra Giovanni Pernice e Bianca Guaccero. A conquistare il cuore della bella conduttrice è stato l’approccio del maestro di ballo che è stato presente e costante nel tempo. Un grande amore con la Guaccero che parlando del fidanzato ha detto: “Ha mille talenti, è una persona che vuole vedermi felice e vuole solo il meglio per me”. La coppia oggi vive distanza, visto che il ballerino per motivi di lavoro vive a Londra, ma il loro amore non conosce distanze e i due sono già pronti a convivere.

Fausto Pinna, compagno di Iva Zanicchi/ "Perdita dolorossima": è morto nel 2024

La loro unione, intanto, è già diventata incancellabile con la coppia che ha deciso di tatuarsi la data del loro trionfo a Ballando con le Stelle; una data che non dimenticheranno mai come ha detto proprio la Guaccero ai suoi follower.