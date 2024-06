Giuseppe (Beppe) Marotta, chi è la moglie Cristina e figli Elena e Giovanni/ Vita privata lontana dal gossip

Cristina, Elena e Giovanni: chi sono la moglie e i figli di Beppe Marotta

Giuseppe Marotta, meglio conosciuto con il soprannome di Beppe, è il nuovo presidente dell’Inter, arrivato nel 2018 dopo il passaggio dalla Juve, è stato nominato dal nuovo consiglio d’amministrazione della società e prenderà il posto di Steven Zhang. Gli occhi sono puntati dunque sul dirigente sportivo di 67 anni che a soli 19 anni è stato responsabile del settore giovanile di Varese e che in questi 40 anni di carriera ha collezionato successi fino a raggiungere la presidenza del club neroazzurro. Per quanto riguarda la sua vita privata, invece, Giuseppe Marotta ha una moglie e dei figli? La risposta è si.

Riservatissimo sul suo privato, sulla famiglia di Beppe Marotta le informazioni sono pochissime, la moglie si chiama Cristina e nel 2010 sono diventati genitori di due gemelli, che oggi hanno 14 anni. Sulla moglie e sui figli Elena e Giovanni, quest’ultimo chiamato così come il nonno, il padre del presidente dell’Inter, non si molto.

Beppe Marotta, chi è la moglie Cristina e chi sono i figli Elena e Giovanni: lontani dai social e dal gossip

Dedicandosi sin da giovanissimo al calcio ed avendo da subito coperto ruoli dirigenziali e di gran responsabilità per le sue competenze, la vita sentimentale di Beppe Marotta è stata messa in secondo piano. Sul finire degli anni 2000 incontra la sua futura moglie Cristina, originaria di Genova, e nel 2010 hanno due figli Giovanni ed Elena. Per molto tempo il dirigente sportivo e la sua famiglia hanno vissuto a Torino mentre negli anni scorsi si sono spostati in pianta stabile a Milano.

Beppe Marotta e la moglie Cristina non amano la vita mondana e da sempre sono lontani dal gossip, il dirigente è finito sui giornali solo per motivi sportivi e non per rumor o pettegolezzi privati. La coppia da sempre preferisce la serenità e la tranquillità familiare. L’assenza poi di profili social rende ancora più complicato spulciare nella loro vita privata. Anche i figli Elena e Giovanni, per il momento, non hanno un profilo social.











