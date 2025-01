Giustizia privata, film su Italia 1 con Jamie Foxx e Gerard Butler

Mercoledì 15 gennaio 2025, la programmazione televisiva prevede, per la prima serata di Italia 1, alle ore 21:25, la messa in onda del film noir d’azione prodotto nel 2009 dal titolo Giustizia privata. Il lungometraggio è diretto dal noto film maker F. Gary Gray, noto per avere girato diversi progetti cinematografici campioni d’incasso, tra cui Fast & Furious 8 (2017) e Men in Black: International. La colonna sonora è invece firmata dal compositore statunitense Brian Tyler, autore delle colonne sonore di diverse pellicole di fama internazionale, come Avengers: Age of Ultron, John Rambo e numerosi capitoli della saga di Fast & Furious.

I protagonisti di Giustizia privata sono interpretati dall’attore Jamie Foxx, conosciuto dal pubblico per il personaggio del cattivissimo Electro in The Amazing Spider-Man 2 – Il potere di Electro (2014) e Spider-Man: No Way Home (2021), e dall’attore Gerard Butler, recentemente tornato sul grande schermo con il lungometraggio Operazione Kandahar di Ric Roman Waugh (2023). Nel cast di Giustizia privata anche Colm Meaney, Bruce McGill, Leslie Bibb, Michael Irby e Regina Hall.

La trama del film Giustizia privata: un padre di famiglia cerca vendetta, ma non è un semplice cittadino

Giustizia privata racconta la storia dell’ingegnere governativo Clyde Shelton (Gerard Butler), deciso ad abbandonare il proprio ruolo per riuscire a trascorrere più tempo con i propri cari.

Purtroppo la sua vita viene sconvolta da due criminali (Ames e Darby), che irrompono a casa sua uccidendo sia sua moglie sia la loro bambina. L’uomo riesce a individuare i colpevoli e a farli arrestare, ma durante il processo il procuratore Nick Rice (Jamie Foxx) riesce a raggiungere un patteggiamento in modo che almeno Darby debba scontare solo 3 anni in prigione. Passano dieci anni e arriva finalmente il giorno stabilito per l’esecuzione di Ames, il quale muore con atroci sofferenze poiché la fiala utilizzata solitamente in questi casi viene scambiata con un’altra estremamente corrosiva.

Sulla provetta viene ritrovata una frase che veniva spesso pronunciata dal complice dell’uomo, così i poliziotti iniziano a cercarlo. Darby viene scovato da Shelton, che decide di torturalo iniettandogli in vena una soluzione salina, registrando quanto sta accadendo e inviando il video al procuratore. Il protagonista viene arrestato e afferma pubblicamente di voler sovvertire il sistema. Shelton, infatti, si occupava della realizzazione di armi per il governo e uno alla volta inizia ad uccidere tutti i personaggi coinvolti nel caso, fino ad organizzare un attentato al comune. Rice, però, riesce a scovare il suo nascondiglio e ad ucciderlo prima che possa compiere una strage di massa.