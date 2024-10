Chi è Gloria Bellicchi, la moglie di Giampaolo Morelli ed ex Miss Italia

Gloria Bellicchi è la moglie di Giampaolo Morelli, ma è anche una professionista e una mamma di due bambini. Come lui, celebre attore de L’Ispettore Coliandro, anche Gloria è un’attrice e ha fatto il suo esordio grazie al concorso di bellezza più famoso del nostro paese: Miss Italia. Nel 1998 fu incoronata la più bella d’Italia nella sua Salsomaggiore Terme, da allora ha intrapreso una carriera fatta anche di cinema, che l’ha portata a conoscere colui che sarebbe poi diventato suo marito.

Miss Italia è, oggi, un ricordo, perché Gloria Bellicchi ha una vita del tutto nuova, che si divide tra famiglia e lavoro, come lei stessa ha ammesso in un’intervista rilasciata a gazzettadiparma.it: “Chi è Gloria? È una mamma che si divide tra famiglia e lavoro. Sono focalizzata su ciò che mi permette di fare coesistere entrambe le situazioni: scrivo per ”L Style”, faccio tanti turni di doppiaggio ma soprattutto sono fondamentale nella gestione dei compiti dei miei due figli”, ha ammesso.

Gloria Bellicchi mamma e donna in carriera: che lavoro fa

È proprio sul set de L’Ispettore Coliandro che Giampaolo Morelli e sua moglie Gloria Bellicchi si sono conosciuti. Era il 2009 e Gloria ha recitato in uno degli episodi della celebre serie. Da lì ha avuto inizio quella che sarebbe diventata una storia d’amore: Gloria ha infatti sposato Giampaolo dopo aver divorziato dal suo primo compagno, l’avvocato romano Andrea Prosperi. Il 14 agosto 2013 la coppia ha avuto il primo figlio, Gianmarco; nel 2016 è invece arrivato il secondogenito Piermaria.

Gloria Bellicchi, oltre ad essere un volto noto del mondo dello spettacolo, dal 2012 è anche manager presso la Logo Film. La professionista ha inoltre dato vita all’associazione culturale Sursum Corda che promuove e valorizza il ruolo della donna nella società.

