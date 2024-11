La programmazione televisiva ci ha abituati negli anni a repentini cambi di strategia e collocazione, anche per programmi che non necessariamente vivono una condizione ‘preoccupante’ dal punto di vista delle percentuali di share. Già quest’anno abbiamo osservato come il Grande Fratello 2024 abbia ridotto gli appuntamenti con la diretta; della puntata doppia – lunedì e giovedì – si è passati al solo lunedì. Stando a quanto riporta Coming Soon, per il reality condotto da Alfonso Signorini potrebbe essere in vista un nuovo cambio di programmazione.

Stando alle voci sul cambio di programmazione per il Grande Fratello 2024, l’idea potrebbe essere quella di puntare su un giorno ‘fortunato’. Nello specifico, si andrebbe a sfruttare il posto lasciato vacante da Temptation Island il martedì sera, reduce da un successo strepitoso in termini di seguito e share. Tale scelta potrebbe essere avvalorata dall’inserimento in palinsesto de La Talpa 2024.

Grande Fratello 2024 ‘contro’ Ballando con le stelle 2024?

Ma non è tutto, il cambio di programmazione per il Grande Fratello 2024 potrebbe non riguardare solo il giorno della diretta. I rumor sul tema parlano anche – come racconta Coming Soon – di un possibile ritorno del doppio appuntamento. A tal proposito emerge l’indiscrezione lanciata da Amedeo Venza sui social che senza particolari indugi afferma: “Il GF di dicembre si sposta al sabato e si sfiderà con le ultime puntate di Ballando con le stelle 2024”. Quindi, la doppia programmazione potrebbe portare il reality condotto da Alfonso Signorini a scontrarsi con il talent di Milly Carlucci; tale circostanza sarà possibile però solo quando terminerà Tu Si Que Vales che attualmente occupa quel posto in palinsesto.

Non resta a questo punto che scoprire se tali indiscrezioni saranno confermate anche dai volti ufficiali e dai vertici Mediaset. Per ora, la diretta del Grande Fratello 2024 resta al lunedì sera in attesa di eventuali sviluppi in riferimento al possibile cambio di programmazione.