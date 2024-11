Grande Fratello 2024 verso la chiusura anticipata? Rumor sempre più insistenti

Manca poco alla messa in onda di una nuova puntata del Grande Fratello 2024 ma da un paio di giorni sul web corre un rumor che si fa sempre più insistente: il Grande Fratello 2024 verso la chiusura anticipata? Il primo a lanciare l’indiscrezione sui social è il profilo di Agent Beast con un post su X: “Mediaset sta valutando un format sostitutivo per gennaio 2025, considerando l’eventualità di una chiusura anticipata. Per accelerare i tempi, si prevede di tagliare le dinamiche in sospeso, riducendo la durata del programma”.

Dayane Mello, chi sono il padre e il fratello morto Lucas Mello/ "Era un ragazzo perbene..."

Pare dunque che Mediaset non sia per nulla soddisfatta di come stia andando questa edizione del reality più longevo della tv italiana e da lì è partita l’indiscrezione sul Grande Fratello 2024 verso la chiusura anticipata. Il reality condotto da Alfonso Signorini, anche quest’anno, dovrebbe durare fino alla primavera del 2025, i contratti dei concorrenti del Grande Fratello scadono verso dicembre. In seguito, la produzione offre la possibilità a chi vuole di rinnovarlo per rimanere fino a marzo dell’anno seguente. Quest’anno, invece, il reality potrebbe salutare i telespettatori ben prima del previsto, a gennaio 2025 e lasciare spazio ad altri format, per ora, però, si tratta solo di indiscrezioni da prendere con le pinze.

Yulia Bruschi denunciata dall'ex fidanzato Simone Costa?/ Tutto sarebbe accaduto prima del Grande Fratello

Grande Fratello 2024 chiude prima? Tonfo negli ascolti e sfida persa con Ballando con le stelle 2024

A dar man forte all’indiscrezione sulla chiusura anticipata ci sono anche i bassi ascolti Grande Fratello 2024 in questa edizione e soprattutto delle ultime puntate. basti pensare che quale giorno fa, in prime time, è crollato sotto i 2 milioni di telespettatori, con uno share del 15.4%. Numeri che fanno pensare inevitabilmente al peggio e il motivo è puramente economico. Sabato scorso, poi, la puntata del GF ha perso e di molto la sfida negli ascolti con Ballando con le stelle 2024. Il programma di Milly Carlucci ha vinto la sfida degli ascolti registrando quasi tre milione e mezzo di telespettatori contro 1.803.000 spettatori per Signorini, nella stessa fascia oraria.