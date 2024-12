Continuano i colpi di scena al Grande Fratello, tra flirt, litigi e discussioni i telespettatori non si annoiano mai, nelle scorse ore uno dei concorrenti è finito al centro di molte critiche e polemiche. Il motivo? Perché durante una chiacchierata con alcuni suoi compagni di avventura si è lasciato sfuggire una frase alquanto infelice su Napoli che non è certo passata inosservata. Di chi si tratta? Di Tommaso Franchi, ciò che ha detto ha fatto storcere il naso a moltissimi fan del reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5.

È iniziato tutto quando MariaVittoria Minghetti nel giardino della casa più spiata d’Italia ha detto ‘subbito’, il fidanzato l’ha corretta facendole notare che si pronuncia con una sola b e non con due. La gieffina ha però detto che a Roma si pronuncia con due b, a quel punto è intervenuto Giglio che ha chiesto a Shaila Gatta come si dice a Napoli. È stato in quel momento che il gieffino toscano si è lasciato sfuggire la frase infelice, queste le sue parole: “A Napoli nessuno è libero fratm“.

Tommaso Franchi fa uno scivolone al Grande Fratello: il gieffino finisce nella bufera

A quanto pare mentre pronunciava la frase contro Napoli Tommaso Franchi ha mimato il gesto delle manette, Giglio gli ha fatto subito notare che la sua frase era molto brutta. Anche MariaVittoria lo ha rimproverato dicendo che fortunatamente nessuno lo guardava e nessuno aveva sentito, anche se in realtà non è andata davvero così. Quando Shaila Gatta ha chiesto spiegazioni perché non aveva capito Javier ha detto che era meglio non ripetere ciò che aveva detto.

Com’era prevedibile sul web è scoppiata la polemica, Tommaso Franchi infatti si è ritrovato al centro di molte critiche e polemiche sui social. In molti si aspettano delle scuse da parte sua per lo scivolone su Napoli, tra i vari commenti si legge: “Caro Tommaso qua uno solo è imprigionato nel pregiudizio e quello sei tu”, “Ha proprio sbagliato con questa battuta davvero brutta su noi napoletani, qui siamo tutti liberi” e molti altri ancora.

