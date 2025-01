Lorenzo Spolverato minaccia (ancora) di abbandonare il Grande Fratello. Il motivo? Nella puntata del reality andata in onda giovedì, 30 gennaio, Alfonso Signorini ha rimproverato il modello milanese e il resto degli inquilini, accusandoli di far branco contro Helena Prestes. La sera precedente alla diretta, infatti, i concorrenti si sono riuniti dando vita ad un lungo dibattito sulla brasiliana e i suoi atteggiamenti provocatori. Da lì, sono intervenuti i suoi amici, come Iago Garcia e Stefania Orlando, che li hanno invitati a confrontarsi con lei, invece di comportarsi da “bulli”.

Grande Fratello, Helena Prestes punge Shaila Gatta: "Non hai personalità"/ "Sei influenzata da Lorenzo"

Lorenzo non si aspettava che la puntata prendesse una piega così negativa per lui e il suo gruppo, vedendo da parte del programma una palese protezione per Helena. Di conseguenza, si è sentito ingiustamente attaccato ha perso la pazienza. Durante la diretta, si è infatti allontanato per sfogarsi, arrivando persino a dare un calcio ad una sedia. A tal proposito, sui social sta girando un video dove si vede Stefania completamente spiazzata di fronte alla sua reazione, senza capire il motivo di un gesto così esagerato.

Grande Fratello, Zeudi Di Palma lapidaria su Helena Prestes: "Lei marcia sul vittimismo"/ Fan in rivolta

Lorenzo Spolverato perde la pazienza al Grande Fratello: la dura reazione durante la diretta

Ma lo sfogo di Lorenzo Spolverato non si è fermato lì. Dopo essersi allontanato, è stato raggiunto da Shaila Gatta, con cui si è lasciato andare fino alle lacrime, arrivando persino a minacciare di abbandonare la Casa. A quel punto, Alfonso Signorini è intervenuto per cercare di calmarlo, incoraggiandolo a non mollare. A rendere la situazione ancora più tesa è stato poi Tommaso Franchi, che lo ha accusato davanti a tutti di non aver salutato Bernardi Cherubini dopo la sua eliminazione. Sentendosi colpito proprio in un momento così delicato e per giunta da un amico, Lorenzo è andato ancora di più su tutte le furie.

Helena Prestes, furia con Zeudi: "Ora sei libera di provarci con Javier"/ Lei: "Sono ancora infatuata di te"

D’altronde, Spolverato non è l’unico a credere che il Grande Fratello riservi un trattamento di favore a Helena Prestes, prendendo sempre le sue difese e minimizzando i suoi atteggiamenti provocatori o scorretti. Anche Shaila ha sottolineato come, in passato, sia stata rimproverata più volte per molto meno, mentre Chiara Cainelli ha espresso il suo disappunto aggiungendo che, vedendo questa evidente disparità di trattamento, avrebbe voluto “mandare a fanc**lo” gli autori in confessionale.