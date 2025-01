Grande Fratello non va in onda oggi: ecco perché

Oggi, lunedì 6 gennaio 2025, salta ufficialmente l’appuntamento con il Grande Fratello. Dopo essere andati in onda lunedì 30 dicembre, con l’ultima puntata del 2024 che ha segnato la fine dell’avventura nella casa di Maria Monsè e della figlia Perla Maria, il Grande Fratello lascia spazio alla Supoercoppa Italiana, trasmessa oggi da canale 5. Il reality show condotto da Alfonso Signorini, così, cambia il giorno della programmazione, almeno per questa settimana. Il Grande Fratello, infatti, tornerà in onda mercoledì 8 gennaio, con la prima puntata del 2025.

Dalla settimana successiva, poi, il reality show subirà ancora cambiamenti nella programmazione perché, salvo clamorosi colpi di scena, tornerà al doppio appuntamento settimanale. Gli inquilini della casa più spiata d’Italia, così, saranno in onda il lunedì e il giovedì sempre in prima serata.

Grande Fratello: cosa accadrà nella puntata dell’8 gennaio 2025

La puntata di mercoledì 8 gennaio 2025 è molto attesa dal pubblico perché segnerà una svolta nelle dinamiche della casa. Il televoto con cui era stato chiesto al pubblico di scegliere il concorrente preferito tra Helena Prestes, Stefania Orlando, Shaila Gatta e Bernardo Cherubini è stato annullato per l’adozione di un provvedimento disciplinare che sarà annunciato proprio nel corso della puntata.

Alla luce di quanto accaduto negli ultimi giorni, è probabile che la concorrente che sarà colpita dal provvedimento sia proprio Helena, l’unica tra quella coinvolte al televoto. Secondo TvBlog, tuttavia, dovrebbero ricevere un provvedimento anche Ilaria Galassi e Jessica Morlacchi, coinvolte con la modella brasiliana in due discussioni molto accese. La puntata di mercoledì 8 gennaio, dunque, svelerà il destino di Helena, Ilaria e Jessica ma segnerà anche il ritorno nella casa di Pamela Petrarolo che aveva lasciato la casa per motivi familiari e a cui il Grande Fratello aveva dato la possibilità di tornare dopo averli svelati. Una scelta che, però, il pubblico non condivide avendo trascorso fuori dalla casa più di una settimana scoprendo tutte le dinamiche accadute.

