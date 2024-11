Gli ultimi aggiornamenti e le novità riguardanti il caso della scomparsa di Greta Spreafico, la donna originaria di Erba, in provincia di Como, sparita da Porto Tolle, provincia di Rovigo, dal giugno del 2022. Da due anni e mezzo non si trova la donna ne tanto meno la sua auto e al momento risultano essere indagati Andrea Tosi, amico della scomparsa, nonchè Gabriele Lietti, ex fidanzato della vittima, entrambi sotto indagine per omicidio preterintenzionale e occultamento di cadavere.

Storie Italiane ha mandato in onda un messaggio di Greta Spreafico al suo ex fidanzato in cui la stessa accusava di essere spiata attraverso un’applicazione che le controllava l’email “Stai lontano da me”. Gabriele Lietti racconta però che nella denuncia di scomparsa andava tutto bene, perchè?

GRETA SPREAFICO, IL COMMENTO DI EDORARDO LUCARELLI

Edoardo Lucarelli, inviato di Storie Italiane che sta seguendo da anni il caso, ha cercato di fare chiarezza: “Il loro rapporto nelle ultime fase vive un momento di rottura, lui dice che il loro rapporto era ancora in piedi ma quando torna dai magistrati Gabriele dice di aver deciso di lasciare Greta Spreafico anche se i due si continuavano a sentire. Testimoni raccontano di continue telefonate fra lei e Gabriele, ma telefonate descritte come molto tese, e spesso e volentieri Greta Spreafico piangeva. A detta dell’ex il rapporto era sfilacciato e questi messaggi ci danno il peso di questo rapporto che era in disfacimento”.

Greta è scomparsa nel nulla, neanche la sua automobile è stata ritrovata nonostante le autorità stanno lavorando alla sua ricerca ormai da quasi tre anni, e nonostante abbiano scandagliato i fondali dei corsi d’acqua della zona. C’è poi la figura di Andrea Tosi, l’uomo che è stato con la vittima l’ultima notte prima della scomparsa: si è sempre dichiarato innocente ma spesso e volentieri si è un po’ incartato nelle sue dichiarazioni, un comportamento un po’ sospetto.

GRETA SPREAFICO, LE PAROLE DI BARZAN

Storie Italiane manda in onda anche altri messaggi scambiatisi fra Greta Spreafico e Gabriele, in cui quest’ultimo attacco Chicco, altro fratello della scomparsa, accuse che la stessa cantante conferma “Essere inutile”, mentre l’ex parla di un uomo “cattivo che vive di cattiveria”. Davide Barzan consulente della famiglia della donna, aggiunge in collegamento: “L’ex fidanzato andava ad alimentare le paure di Greta, non dimentichiamo che era malata psichiatrica, soffriva di allucinazioni e aveva manie di percussioni. Questi messaggi sono inviati pochi giorni prima che Greta facesse quel testamento in favore proprio dell’ex”.

“Lui andava ad alimentare le paure di Greta in maniera sistematica. Poi a maggio emerge chiaramente che Greta non voleva più essere controllata dal fidanzato. Inizialmente si indagava solo per sequestro di persone, ma noi con l’istanza abbiamo valorizzato questi elementi e ne abbiamo portati altri anche di una verosimile colleganza fra Andrea Tosi e Gabriele che hanno portato ad una duplice iscrizione sul registro degli indagati”.