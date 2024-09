GRIGLIA DI PARTENZA MOTOGP GP SAN MARINO 2024 MISANO: CHI FARÀ LA POLE POSITION?

La griglia di partenza MotoGp ci dirà chi sarà a timbrare la pole position nel Gp San Marino 2024 a Misano: l’appuntamento è come sempre per sabato 7 settembre, possiamo ricordare che la Q1 scatterà alle ore 10:50 e riguarderà i piloti che non siano riusciti a entrare nei primi 10 tempi delle prove libere. I primi due di questa speciale sessione di qualifica andranno nel Q2 (ore 11:15) dove effettivamente sarà stabilita la pole position e si formerà in maniera definitiva la griglia di partenza che, ricordiamo, servirà poi per la gara della domenica, quella lunga che anche nel Gp San Marino 2024 assegnerà punti pieni.

Ora, la griglia di partenza MotoGp potrebbe essere meno “indicativa” rispetto a quella della Formula 1, essendo che c’è più possibilità di sorpasso e anche al via possono succedere tante cose; tuttavia è importante partire dalla pole position o comunque avere una buona posizione allo start, ne sa qualcosa Pecco Bagnaia che domenica scorsa ad Aragon è incappato in una piazzola sporca, ha dovuto rimontare e poi si è scontrato con Alex Marquez finendo a terra. Dunque vedremo come sarà composta la griglia di partenza per il Gp San Marino 2024 a Misano, e chi dunque partirà in pole position nel Gran Premio della domenica.

GRIGLIA DI PARTENZA MOTOGP GP SAN MARINO 2024 MISANO: IL CONTESTO

Stiamo per scoprire la griglia di partenza MotoGp per il Gp San Marino 2024 a Misano: la scorsa settimana il weekend è stato totalmente dominato da Marc Marquez, che si è preso la pole position rifilando 8 decimi di distacco al secondo e poi ha vinto una gara che non è mai stata in discussione. Oggi invece vedremo, sicuramente sarebbe importante che nella griglia di partenza MotoGp Pecco Bagnaia faccia una buona prestazione perché, come abbiamo detto, il piemontese della Ducati ha perso terreno in classifica e ora deve inseguire Jorge Martin, provando a riavvolgere il nastro rispetto agli accadimenti di Aragon.

Per la pole position della griglia di partenza MotoGp se la giocano comunque i soliti noti; noi possiamo puntare l’attenzione anche su una KTM in crescita, in particolar modo sul rookie Pedro Acosta che, dopo qualche fine settimana senza troppi squilli, sembra essere tornato competitivo come ha fatto vedere ad Aragon, salendo sul podio. Dunque adesso ci accomodiamo davvero per seguire Q1 e Q2 del Gp San Marino 2024 fin dalla prima mattina, a Misano finalmente sta per cominciare la grande battaglia per la pole position e sarà interessante valutare la griglia di partenza MotoGp.