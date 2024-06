Trenitalia, guasto sulla linea/ Milano nel caos con treni cancellati e rallentamenti (oggi 10 giugno 2024)

La circolazione dei treni di Trenitalia per e da Milano è in subbuglio a causa di un guasto tecnico alla linea. I disagi, come riportato dal Corriere della Sera, sono iniziati intorno a mezzogiorno, quando è stato richiesto l’intervento dei tecnici. Inizialmente era stato comunicato che il ritardo di Alta Velocità, Intercity e Regionali sarebbe stato di massimo un’ora, ma poi la situazione è peggiorata. Sono state infatti imposte limitazioni alle tratte e istituiti percorsi alternativi. L’attesa ha superato le due ore.

Nelle stazioni Centrale, Lambrate, Rogoredo e Lodi si è creato il caos, con passeggeri che aspettano ormai da tempo i propri treni. Anche coloro che dovevano recarsi all’aeroporto di Malpensa hanno riscontrato delle difficoltà, con i mezzi che si fermano e ripartono dalla stazione di Bovisa anziché dalla Centrale. Anche i treni in arrivo da Napoli hanno dovuto arrestare la propria corsa alcune fermate prima rispetto a quella prevista dalla linea.

Treni cancellati, con limitazioni oppure in ritardo a Milano: come monitorare la situazione

Non è chiaro quando la circolazione dei treni di Trenitalia a Milano tornerà alla normalità, ma è stato comunicato dall’azienda che il gusto è stato risolto. Di conseguenza non resta che attendere che le linee ritornino regolari. È necessario però del tempo. Le corse sono in tal senso in graduale ripresa in direzione Bologna, Venezia e Genova, mentre permane fortemente rallentata la linea Torino Milano. Non è da escludere che per la giornata di oggi, alcune tratte non vengano ristabilite.

Per coloro che avessero in programma un viaggio in queste ore oppure stiano aspettando novità in merito ai treni finora limitati oppure cancellati, è possibile conoscere l’andamento del treno e le soluzioni di viaggio alternative attraverso il sito ufficiale di Trenitalia e, in particolare, alla sezione “Cerca Treno”. È qui che vengono fornite tutte le informazioni necessarie per la partenza.

