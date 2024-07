Guenda Goria vicina al parto: lo sfogo sui social/ “Livello di sopportazione tra calci e caldo…”

Guenda Goria e il parto imminente

Guenda Goria è prossima al parto e, a causa del caldo che si è abbattuto sull’Italia, ammette di essere stanca e di non vedere l’ora di stringere tra le braccia il piccolo Noah, questo il nome scelto da Guenda Goria e dal marito Mirko Gancitano che, dopo aver affrontato un periodo molto difficile, stanno finalmente vivendo un periodo sereno e felice. Dopo essere diventati marito e moglie con un matrimonio celebrato in Sicilia a cui hanno partecipato parenti e tanti amici, Guenda Goria e Mirko Gancitano ora attendono solo la nascita del loro bambino, frutto di un amore importante per cui entrambi sono riusciti a superare momenti davvero complicati che, oggi, sono un lontano ricordo.

Dopo aver condiviso i momenti più belli della gravidanza sui social, Guenda Goria, nelle scorse ore, con il pancione ormai al nono mese di gravidanza, si è lasciata andare ad una confessione.

Guenda Goria e la stanchezza della gravidanza

Nelle ultime foto pubblicate su Instagram, Guenda Goria appare bellissima mentre mostra il suo pancione in un campo di girasoli. “Pronti al lancio”, scrive nella didascalia la figlia di Maria Teresa Ruta che non vede l’ora di conoscere il suo bambino così come il marito Mirko Gancitano che, nelle foto, accarezza dolcemente il pancione.

Nonostante la felicità, tuttavia, la stanchezza della gravidanza, unita al grande caldo, si fa sentire. “Livello di sopportazione tra calci e caldo…”, scrive Guenda condividendo la foto tra le storie di Instagram. Il parto è previsto per la prima settimana di agosto: per Guenda e il marito Mirko, dunque, l’attesa sta per finire.











