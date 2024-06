Guerra indiana, Rete 4/ Trama e cast di un western classico, in onda oggi 23 giugno 2024

Il cast di Guerra indiana, diretto da Jacques Tourneur

Domenica 23 giugno 2024, andrà in onda, nel pomeriggio di Rete 4, alle ore 17, il film western del 1959 dal titolo Guerra indiana.

La pellicola è una produzione statunitense ed è diretta dal regista Jacques Tourneur, film maker nella sua carriera di oltre 30 lungometraggi, tra cui i più famosi furono Il bacio della pantera (1942) e Ho camminato con uno zombi (1943).

Il protagonista del film Guerra indiana è interpretato dall’attore Keith Larsen, interprete di numerosi western di successo, come Il terrore del Golden West (1953), Furia indiana (1955) e Il guerriero apache (1957).

Al suo fianco l’attore Buddy Ebsen, che ha preso parte a grandi film, tra cui Prima linea (1956) di Robert Aldrich e Colazione da Tiffany (1961) di Blake Edwards, e Don Burnett, apparso in pellicole come Frontiere in fiamme (1959) e La valanga sul fiume (1959).

Nel cast anche l’attrice Lisa Gaye, interprete di oltre 70 produzioni televisive dal 1955 al 1970, e l’attore britannico Philip Tonge, che ha preso parte a film come Miracolo sulla 34° strada (1947) e Hans Christian Andersen (1952).

La trama del film Guerra indiana: una sfida all’ultimo sangue con Lupo Nero

Guerra indiana racconta le vicende di un gruppo di coraggiosi ranger che, dopo essere usciti nelle desolate terre del West per portare a termine dei rilievi topografici, si trovano a dover entrate nell’area occupata dalla tribù degli ostili indiani Algonchini.

I tre protagonisti finiscono così nel mirino dei pellerossa ma riescono per fortuna a sopravvivere, anche se davvero per un soffio.

Il maggiore Robert Rogers (Keith Larsen) scopre infatti che tra i suoi uomini si nasconde un traditore, così decide di scoprire la sua identità a qualunque costo.

Ad aiutarlo in questa ardua missione, l’affascinante nativa americana Natula (Lisa Gaye): sarà proprio quest’ultima a permettere al maggiore d’avere successo e catturare il traditore, facendolo giustiziare.

A questo punto Rogers è pronto ad attaccare i suoi nemici, sfidando ad un duello all’ultimo sangue il capo indiano, conosciuto con il nome di Lupo Nero. Ciò che il maggiore non puoteva immaginare, però, è che Lupo Nero non è un avversario leale, infatti l’indiano viola le regole del duello cercando di uccidere Rogers con l’inganno.

Proprio quando il protagonista sembra non avere più alcuna possibilità di scampo, l’arrivo di uno squadrone di ranger gli permetterà di avere salva la vita, sterminando i crudeli pellerossa.











