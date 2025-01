Hammamet, film su Rai 1 con Pierfrancesco Favino

Mercoledì 22 gennaio, andrà in onda, in prima serata su Rai 1, alle ore 21:30, il film biografico dal titolo Hammamet. Questo progetto cinematografico italiano è stato prodotto nel 2020 e vede alla regia il noto cineasta Gianni Amelio, che proprio lo scorso anno è tornato sul grande schermo con il film storico Campo di battaglia. La colonna sonora è di Nicola Piovani, vincitore per ben 4 volte del David di Donatello e di un Premio Oscar per le musiche de La vita è bella.

Il protagonista è interpretato dall’attore italiano di fama internazionale Pierfrancesco Favino, che con il regista aveva già lavorato nel 2004 ne Le chiavi di casa. Al suo fianco l’attrice Livia Rossi, che aveva esordito sul grande schermo proprio con Amelio ne L’intrepido, e l’attore Alberto Paradossi, attualmente impegnato nella serie televisiva Rai Studio Battaglia. Nel cast anche: Luca Filippi, Silvia Cohen, Renato Carpentieri e Claudia Gerini.

La trama del film Hammamet: una ricostruzione fantasiosa degli eventi prima della morte di Craxi

Hammamet ripercorre gli ultimi mesi di vita di un personaggio politico particolarmente controverso e che ha attirato in modo importante l’attenzione dei media su di sé, ovvero Bettino Craxi. La storia è ambientata nel 1997, anno in cui Craxi è ormai in esilio in Tunisia, più precisamente nella località di Hammamet, dopo il suo coinvolgimento nel caso di Tangentopoli.

La loro apparente serenità viene minata dall’attivo di Fausto Sartori, figlio di un ex collaboratore di Craxi morto suicida, che riesce ad infiltrarsi nella proprietà per recapitare una missiva del suo defunto padre, in cui l’uomo accusa pesantemente il protagonista per i suoi crimini. Nel frattempo al Presidente viene diagnosticato un tumore in stato avanzato ad un rene, ma in Tunisia non ci sono le strutture adeguate perché l’operazione possa avere esito positivo. Affinché Craxi possa avere una speranza, dovrebbe tornare in Italia, ma ciò è impossibile a causa della accuse che pendono su di lui.

Nonostante i tentativi della figlia di farlo rientrare in patria, Craxi rifiuta categoricamente il trasferimento e si fa operare ad Hammamet.

Seppur in un primo momento l’intervento sembra avere ottenuto i risultati sperati, a distanza di qualche giorno Craxi viene colto da un arresto cardiaco fatale e viene ritrovato privo di vita nei giardini della sua dimora estera.