Vacanze italiane per Heather Parisi; l’ex showgirl vive ormai da anni ad Hong Kong con il marito Umberto Maria Anzolin e i due figli Elizabeth e Dylan. Come raccontato da lei stessa attraverso i profili social, è appena arrivata in Italia e l’attenzione dei fan si è rivolta nuovamente al tema del rapporto con la figlia Jacqueline Luna Di Giacomo, incinta e prossima a dare alla luce il primo figlio suo e del compagno, il noto cantante Ultimo.

Heather Parisi e la figlia Jacqueline Di Giacomo: continua il gelo/ "Mai chiamata e non conoscerà il nipote"

Come noto, i rapporti tra Heather Parisi e sua figlia Jacqueline Luna Di Giacomo non sono particolarmente rosei. A confermarlo una serie di dichiarazioni a distanza delle due, in particolare della giovane prossima al parto: “Rispetterò per sempre mia madre, nonostante la sua assenza nella mia vita, non la vedo da 10 anni”. Scriveva così sui social Jacqueline Luna Di Giacomo dopo – come racconta TgCom 24 – l’intervista tv della madre Heather Parisi dove dichiarava di non conoscere Ultimo, nonché attuale compagno della figlia.

Heather Parisi: chi è e il marito Umberto Maria Anzolin/ Con la figlia Jacqueline, fidanzata di Ultimo...

Heather Parisi, critiche dei fan per la ‘prima tappa’ italiana dal parrucchiere

Heather Parisi incontrerà sua figlia Jacqueline Luna Di Giacomo in vista del parto? Questo l’interrogativo scattato sui social dopo l’arrivo dell’ex showgirl in Italia. Eppure, come racconta il portale di informazione, alcuni utenti hanno commentato l’arrivo con qualche critica. “Dopo 14 ore di volo, siamo qui in Italia… Prima tappa”, questa la didascalia di Heather Parisi giunta dal parrucchiere. Per molti, rifarsi il look come prima tappa è sembrato un gesto superficiale rispetto agli affetti più cari. In ogni caso, la gravidanza di sua figlia Jacqueline Luna Di Giacomo potrebbe essere davvero la circostanza decisiva per sancire un riavvicinamento tra madre e figlia; se ciò accadrà, sicuramente non tarderanno segnali social volti a confermarlo.