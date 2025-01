Grande Fratello, Giglio attacca Helena Prestes: “Dobbiamo toglierle i pilastri”

Helena Prestes continua ad essere nel mirino di molti concorrenti del GF che stanno attuando una vera e propria strategia contro di lei. Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta non sono gli unici a non sopportare i comportamenti della modella brasiliana, anche Giglio Luca Giglioli (che nelle scorse ore è finito nel mirino del web) in queste ore ha lasciato intendere di avere una strategia per far perdere le staffe e sparare che perdendo la sua tranquillità la Prestes commetta un passo falso che possa costarle la squalifica.

Nel dettaglio, infatti, Giglio (Luca Giglioli) parlando con Mariavittoria Minghetti al GF ha rivelato di avere proprio un piano contro Helena per isolarla sempre di più togliendole le persone che le sono più care e portarla a sbroccare: “Se lei è troppo forte e non le puoi andare contro, togli i suoi pali. Perché Helena senza Amanda… Hai visto Helena come si comporta senza Luca? Toglile anche Amanda.” Ed in effetti per la modella l’uscita di Luca Calvani la scorsa settimana, suo punto di riferimento e uno dei pochi che l’ha sempre diveso, è stata una duro colpo.

Helena Prestes al Grande Fratello sotto attacco di Giglio e la sua strategia per farla sbroccare

E non è tutto perché Luca Giglioli, Giglio, ha spiegato meglio a Mariavittoria Minghetti il suo piano per far capitolare Helena Prestes: “Puoi andare contro ad una persona così solo, a livello di gioco, sono se le togli le persone, passami il termine, che la tengono tranquilla. Inizia a toglierle i suoi pilastri poi vedi come si comporta” In estrema sintesi il piano di Giglio contro Helena Prestes al Grande Fratello è quello di nominare i concorrenti che le sono più vicini. I suoi pilastri. Ovviamente tali dichiarazioni hanno fatto infuriare il web con gran parte dei telespettatori che si sono mostrati dalla parte del più debole, Helena, che gode di un vasto consenso di pubblico. Nell’ultima puntata, infatti, si è salvata al televoto eliminatorio con ben il 48,00% circa di voti a favore.