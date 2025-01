Luca Giglioli, meglio conosciuto come Giglio, nel mirino al Grande Fratello. La scorsa notte, il gieffino ha pronunciato una frase che non è passata affatto inosservata. Cos’è successo? Prima di andare a dormire, il parrucchiere stava conversando con Javier Martinez, che al momento si trova tra due fuochi: da un lato l’interesse per Zeudi Di Palma e, dall’altro, l’amicizia con Helena Prestes. L’argentino, tuttavia, è attratto esclusivamente dall’ex Miss Italia, ma teme di ferire i sentimenti della brasiliana, che considera soltanto un’amica.

Come se non bastasse, Zeudi ha ammesso di sentire attrazione sia per Javier che per Helena. Fin dal suo ingresso nella casa, la giovane partenopea non ha mai nascosto di provare qualcosa di speciale per la coinquilina, parlando apertamente della sua bisessualità. Zeudi ha raccontato di essere sempre stata consapevole della sua attrazione sia per uomini che per donne, ma di aver fatto coming out solo quattro anni fa. Ebbene, proprio il suo orientamento sessuale è diventato oggetto di discussione tra i due amici, durante la quale Giglio si è lasciato andare a una dichiarazione che molti hanno giudicato omofoba.

Giglio rischia la squalifica dal Grande Fratello: la frase contro Zeudi Di Palma scatena le accuse di omofobia

“Te devi farle capire come va la natura, è questo il bello. Devi farle capire perché Adamo ed Eva erano uomo e donna”, ha detto Giglio a Javier tra una risata l’altra. Rendendosi subito conto della sua problematica esternazione, Luca Giglioli ha poi guardato dritto alla telecamera e spiegato: “Poi donna-donna è stupendo e uomo-uomo è stupendo. Era una battuta”. Ma, questa giustificazione non è bastata e sui social è scoppiata una vera e propria bufera contro il parrucchiere. In tanti hanno iniziato a chiedere provvedimenti seri contro l’inquilino, accusandolo di omofobia e bifobia.

Addirittura, c’è chi ritiene che Giglio dovrebbe essere squalificato. Tuttavia, considerando tutto ciò che è stato tollerato in questa edizione – tra bollitori lanciati e ripescaggi lampo – appare improbabile che venga davvero espulso. Persino lo staff di Zeudi Di Palma, tramite il suo profilo Instagram, ha commentato l’accaduto, definendo certe frasi inaccettabili e chiedendo provvedimenti non solo contro Giglio, ma anche contro Javier Martinez. Di fronte a queste numerose proteste, Alfonso Signorini potrebbe davvero richiamare il giovane durante la puntata di questa sera del Grande Fratello? Chissà…