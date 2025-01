Helena Prestes e le rivelazioni sull’ex fidanzato

Prima di accettare di rientrare al Grande Fratello in attesa di scoprire l’esito del televoto che decreterà chi, tra i concorrenti eliminati, potrà tornare ufficialmente in gioco, Helena Prestes ha rilasciato un’intervista ai microfoni del settimanale Chi in cui ha raccontato un retroscena sull’ex fidanzato. Sul numero del magazine in edicola da mercoledì 22 gennaio 2025, la modella brasiliana ha raccontato di essere stata contattata dall’ex fidanzato Carlo Motta con cui pensava di poter costruire una famiglia. Quando è entrata nella casa, Helena aveva una forte sofferenza nel cuore che ha provato a colmare con l’affetto dei suoi coinquilini. Proprio l’ex fidanzato l’ha contattata dopo la sua eliminazione.

“Ho 35 anni, sono arrivata in Italia che ne avevo 20, ho fatto tutto da sola, sono italiana, pensavo di aver trovato la persona giusta e, invece, ho dovuto ricominciare da zero. Ero arrabbiata con me stessa. In questi giorni Carlo mi ha cercata per dirmi: ‘Sei stata brava, avresti dovuto vincere’. Ma come, dopo tutte le cose cattive che ha detto su di me?”, le parole della modella.

Helena Prestes e il bacio con Zeudi Di Palma

Dopo essersi avvicinata a Lorenzo Spolverato che si è poi innamorato di Shaila Gatta, dopo il rapporto speciale con Javier Martinez, Helena Prestes è stata molto vicina a Zeudi Palma con cui c’è stato anche un bacio. Un bacio che ha fatto sognare il web che spera nell’inizio di una storia, ma cosa c’è attualmente tra la modella brasiliana e l’ex Miss Italia?

“Quel bacio mi ha spaventata, per questo mi sono tirata indietro. Ma con Zeudi è nato un bel rapporto che va al di là della sessualità. Lei difende il mondo femminile, la nostra sensibilità, la nostra capacità di dare la vita e mi è piaciuta subito. Non ho paura di vivere l’amore, ma ero un po’ spaventata, dovevo fare le cose piano.” – si legge su Chi. “Il bacio c’è stato perché lei è abituata, io tremavo, mi sentivo osservata. Non ho mai vissuto una cosa così ma potrebbe capitare, mi ha aperto un mondo, ho capito che l’amore ha tanti colori”, ha concluso.

