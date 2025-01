Piccolo screzio al Grande Fratello tra Helena Prestes e Zeudi di Palma

C’è un po’ di tensione tra Helena Prestes e Zeudi di Palma al Grande Fratello. Tutto a causa di una gelosia nascente di Helena nei confronti di Javier, l’uomo che Zeudi avrebbe voluto conoscere se lo avesse conosciuto fuori dalla casa. Un’affermazione che ha infastidito parecchio Helena Prestes, che non manca di farlo notare a Zeudi. Tra le due concorrenti nasce un piccolo gioco di gelosia, che evolve presto in un piccolo diverbio.

“Non giocare con me, vai basta Zeudi, chiudiamo perché non serve”, sbotta la Prestes tra il serio e il faceto. “Se mi fosse piaciuto Javier l’avrei conquistato in un modo o nell’altro”, si giustifica Zeudi di Palma, di fatto ritrattando la sua versione iniziale e mettendo un po’ di acqua sul fuoco. Helena, ad ogni modo, diventa più scura in volta, mentre altri coinquilini osservano divertiti la scena.

Pamela vorrebbe mettere in guardia Helena, che rischia a suo dire di rimanerci male. “Per me a Zeudi di Helena non gliene frega niente, lei l’ha vista fuori e l’ha puntata e lei ora sta cominciando a capire”, ha detto in una conversazione nella casa.

Non è l’unica a pensarla in questi termini e infatti Pamela sta riflettendo sul da farsi: da una parte vorrebbe dare dei consigli ad Helena, suggerendole di lasciar perdere Zeudi, dall’altro lato non vorrebbe mettersi in mezzo inutilmente, ostacolando un possibile amore nascente. Cosa accadrà tra Zeudi ed Helena? Per il momento serve un po’ di serenità ad entrambe, dopo l’ultimo piccolo grande screzio che le ha coinvolte. Tutta colpa della gelosia…

