Helena Prestes si riavvicina a Lorenzo Spolverato: la confessione al Grande Fratello 2024

Dietrofront di Helena Prestes e Lorenzo Spolverato al Grande Fratello 2024? I due coinquilini, dopo i dissapori degli ultimi giorni, sembrano aver ritrovato l’intesa perduta in un confronto non solo chiarificatore, ma che potrebbe aprire a nuovi possibili scenari sul loro rapporto. Dopo lo scontro avvenuto nella precedente puntata, in cui la modella ha accusato il coinquilino di aver giocato con i suoi sentimenti per essersi avvicinato anche a Shaila Gatta, i due hanno faticato a trovare un punto d’incontro, sino a poche ore fa.

Come mostra un video pubblicato sui profili social del reality, Helena e Lorenzo si sono ritrovati a parlare privatamente in salone, con la modella che gli spiega il motivo del suo distacco: “Non esiste la parola ‘scegliere’ per me, e tu sei stato bravo, ma per me non esiste questo. Quindi ho deciso di dire basta“. Poco dopo arriva però il colpo di scena perché, durante il chiarimento, Helena gli confida: “Io ti ammiro e mi piacciono anche i tuoi difetti. Mi piace tutto di te. Magari non sei la persona più giusta per me, ma il mio cervello va tutto lì“.

Helena Prestes: “Penso che solo il tempo mi dirà…“

Helena Prestes ha così confessato i suoi sentimenti a Lorenzo Spolverato al Grande Fratello 2024, e anche il ragazzo conserva parole positive per lei: “Tu mi piaci dentro come persona, la tua determinazione, ho stima nei tuoi confronti, per il tuo passato, le cose che vogliamo creare insieme“. Poi, invita la modella a non farsi influenzare dai giudizi degli altri coinquilini: “Ascolta solo me e parla con me. Per la prima volta nella mia vita è capitato che una donna mi prende e mi fa divertire, e io non ho capito questo sentimento che tu avevi“.

Lorenzo invita Helena a confidarsi e a parlare e lui sarà sempre pronto ad ascoltarla, con la modella incerta sul suo futuro ma abbastanza convinta di nutrire un effettivo interesse per lui: “Penso che solo il tempo mi dirà“. Infine, i due si alzano e si abbracciano ballando un lento sulle note di Perfect di Ed Sheeran.