Helena Prestes, confessione hot al Grande Fratello: “Volevo fare l’amore con Javier Martinez ma stare una vita con Zeudi Di Palma

Ieri sera è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello ed ampio spazio ha avuto il triangolo amoroso formato da Helena, Zeudi Di Palma e Javier Martinez. La modella brasiliana al suo ingresso nella Casa si è molto avvicinata al pallavolista argentino prima e poi, quando entrambi sostenevano che tra i due non poteva esserci altro che una bella amicizia, si è avvicinata a Zeudi Di Palma. Quando però Helena è stata eliminata dalla Casa, tuttavia, i due si sono riavvicinati ed al suo rientro in gioco con il ripescaggio ha avuto vita tale triangolo.

Beatrice Luzzi frase "omofoba" contro Zeudi? Il web insorge/ Ennesimo scivolone al Grande Fratello

In questa situazione di piena confusione anche in sentimenti di Helena Prestes per Javier Martinez e Zeudi Di Palma al Grande Fratello non sono da meno. La modella nel giro di 24h ha prima confessato a Luca Calvani di essere innamorata di Javier e di voler fare l’amore con lui mentre successivamente proprio a quest’ultimi ha confessato di aver valutato di trascorrere una vita insieme a Zeudi Di Palma una volta fuori. Insomma la modella brasiliana è in piena confusione e in piena crisi mentre ieri in puntata sia Zeudi che Javier hanno espresso entrambi l’uno l’interesse per l’altro, durerà ancora questo triangolo?

Grande Fratello, Lorenzo Spolverato sa del bonus di Shaila Gatta?/ La frase sussurrata crea sospetti

Grande Fratello, Helena Prestes in piena crisi tra Javier Martinez e Zeudi Di Palma

Nel dettaglio, a nemmeno ventiquattro ore di distanza, Helena prima ha rivelato su Javier Martinez: “Io volevo una storia con Javier, sono rientrata col desiderio di fare l’amore con lui, ma lui non vuole, da ieri sera ho smesso di interessarmi” e poi ha fatto la confessione opposta: “Zeudi Di Palma mi metteva sempre come prima opzione io stavo pensando a lei, ti dico la verità, non è una bugia io stavo veramente valutando la vita con lei.” Ed invece alla fine qualcosa di molto più profondo sta per nascere proprio tra Javier e Zeudi anche per la Prestes è tutto finto ed architettato ad arte.