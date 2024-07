C’è anche Holden tra i cantanti protagonisti del quarto appuntamento di Battiti Live 2024 in prima serata su Canale 5. Il figlio di Paolo Carta, marito di Laura Pausini, dopo l’esperienza televisiva di Amici di Maria De Filippi prosegue la sua ascesa nel mondo della musica grazie al successo del suo primo EP dal titolo “Joseph”. Intervistato da Radio Kiss Kiss, il giovane cantautore ha parlato di come è cambiata la sua vita dopo Amici di Maria De Filippi: “è cambiato tutto, dopo mesi di percorso è strano. Ma è bellissimo tornare nella vita vera. Lì dentro è impegnativo, perché ti ritrovi a condividere il percorso con persone che non conosci ma che hanno la stessa passione, quindi quello è bellissimo dal punto di vista personale. Mi ha arricchito tanto essere circondato dall’arte”.

Non solo, parlando proprio del lungo percorso formativo di Amici il giovane cantante ha condiviso uno degli insegnamenti più importanti appresi durante i tanti mesi trascorsi nella scuola: “The Show Must Go On. Questa è la lezione numero 1 che ho imparato. Ti mette talmente tanto alla prova, che ti costringe ad interfacciarti con i tuoi limiti. Spesso sono quelle cose che ti fanno crescere di più. Magari non hai preparato la cover come vuoi, ma devi salire sul palco lo stesso e… The Show Must Go On”.

Holdon, il figlio di Paolo Carta dopo Amici: “sono stracontento”

Da Amici alle classifiche fino al primo tour dal vivo. Per un cantante il confronto con il pubblico dal vivo è una delle cose più importanti ed Holden non nasconde di essere molto emozionato: “ sono stracontento. E’ il mio primo tour. Avevo un disco che avevo scritto in pandemia e non ho mai suonato dal vivo, ho l’opportunità di cantarli per la prima volta dal vivo. Non vedo l’ora perché mi interfaccio con il pubblico”. Parlando di musica ed artisti, il figlio d’arte ha rivelato le sue passioni ed influenze musicali: “ascolto molto Post Malone, The Weekend – che ho messo nei ringraziamenti del disco. Ho scritto “Per il disco, l’ispirazione del disco, ringrazio Post Malone, The Weekend, J.K. Rowling”. Non solo, Holden ha anche spiegato perchè ha deciso di chiamarsi così: “ho iniziato a scrivere musica in inglese, in un primo momento. Nel periodo in cui ho cominciato a scrivere le prime canzoni in italiano, mio fratello mi ha consigliato la lettura del “Giovane Holden” e mi sono molto ritrovato nel carattere del personaggio. Poi, il nome Holden mi piaceva troppo! Ed ho deciso di adottare artisticamente il nome”.

Infine Holden ha anche confessato di essere fan di Harry Potter: “sono un megafan del libro, megafan del film. Li ho visti mille volte!”.