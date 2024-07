Holden, chi è il cantante ex Amici 23: tour, nuovo album e fidanzata/ La ‘ship’ con Sarà Toscano…

Lo abbiamo conosciuto ad Amici 23 e da lì la sua carriera ha preso il volo, stiamo parlando di Holden, nome d’arte di Joseph Carta, posizionatosi al secondo nell’ultima edizione del programma di Maria De Filippi. Figlio di Paolo Carta, marito di Laura Pausini, cresce ispirandosi al romanzo de “Il giovane Holden”, dal quale prende lo pseudonimo.

Nonostante una carriera appena agli albori, l’esperienza ad Amici 23 ha accesso prepotenti i riflettori su Holden. Non a caso, l’hype è alle stelle per il tour estivo dove regalerà ai suoi fan alcune delle hit più recenti; alcune delle quali già conosciute da chi ne ha seguito il percorso nel talent targato Canale 5.

Holden, dal tour estivo alla ‘ship’ con Sarah Toscano che continua ad appassionare i fan

Le date del tour di Holden sono state annunciate il 9 maggio e in alcune città i concerti sono già sold-out, manifesto di quanto sia riuscito a fare breccia negli appassionati con il cammino ad Amici 23. Il giovane cantante volerà a Roma, Napoli, Firenze e Torino, ma anche a Bari e Bologna per esibirsi presentando il suo ultimo EP “Joseph”, ispirato al suo nome di battesimo.

Ma tra musica, tour, e nuovi album in cantiere: si muove qualcosa sul fronte sentimentale? Non c’è ancora traccia di una possibile fidanzata di Holden, eppure insistono le voci dei fan più sfegatati che non mollano la presa sulla ‘ship’ con Sarah Toscano. Sia il cantante che la vincitrice di Amici 23 hanno ribadito che tra loro l’unico sentimento vigente sia l’amicizia; gli appassionati dovranno dunque farsene una ragione, magari consolandosi con il recente featuring sulle note di “Ossidiana”.

