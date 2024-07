House of The Dragon 2, ritorno a sorpresa di Milly Alcock come Rhaenyra/ Cos’è successo nel terzo episodio

Milly Alcock torna in House of the Dragon 2: cos’è successo nel terzo episodio

House of The Dragon 2 ha fatto il suo debutto col botto. Nei due episodi della serie TV già andati in onda, i colpi scena (anche cruenti) non sono mancati e hanno portato i livelli di tensione tra le due famiglie alle stelle. Ma il terzo episodio, arrivato su Now TV il 1 luglio, porta in scena un’altra grande sorpresa: il ritorno dell’attrice Milly Alcock.

(Attenzione: l’articolo contiene spoiler sul terzo episodio) Stiamo parlando dell’attrice che, nella prima stagione, interpreta la giovane Rhaenyra e che, proprio per questa sua interpretazione ha ottenuto ottime recensioni e critiche. Milly Alcock fa dunque il suo ritorno in un cameo nel terzo episodio di House of The Dragon 2, precisamente in conseguenza alla decisione di Daemon di conquistare la fortezza di Harrenhal. È qui che inizia ad avere delle visioni in cui appare proprio la giovane Rhaenyra.

Le visioni di Daemon e il ritorno della giovane Rhaenyra

Harrenhal è d’altronde nota come fortezza maledetta, abitata da fantasmi. Nelle visioni di Daemon, si vede infatti Rhaenyra ricucire la testa di Jaehaerys Targaryen, il figlio di Aegon II ucciso durante il primo episodio della seconda stagione, quasi come se fosse un rimorso dello stesso Daemon (che ha dato l’ordine, poi travisato).

“È stato facile in termini di volontà – ha dichiarato lo showrunner Ryan Condal a Entertainment Weekly per spiegare come è stato possibile tenere segreto il cameo di Milly Alcock nel terzo episodio di questa seconda stagione – Eravamo molti contenti della possibilità. Milly non vedeva l’ora di tornare e tutti siamo stati felici di riaverla con noi”, ha aggiunto. Un vero e proprio colpo di scena che sta già facendo discutere i fan della serie TV.

