Hubert Hurkacz, infortunio choc a Wimbledon 2024/ Recupero in tuffo e torsione del ginocchio: cos’è successo

Termina nella maniera peggiore, con un infortunio, il torneo maschile di Wimbledon per Hubert Hurkacz: il tennista polacco, numero 7 della classifica ATP, si è infortunato in maniera imprevista mentre tentava un recupero in tuffo. Nel corso del match del secondo turno contro Arthur Fils, il polacco è cascato male e si è rialzato troppo in fretta, procurandosi una torsione al ginocchio destro nel corso del tie-break del quarto set. Un movimento che è risultato fatale per Hubert Hurkacz, che si trovava sotto un set a due prima dello sfortunato episodio, ma era appena riuscito ad annullare un match point al francese sul 6-7.

Dopo il grave infortunio di Hubert Hurkacz a Wimbledon 2024, Fils ha cercato di aiutarlo a rialzarsi: il polacco, dolorante, ha ricevuto le cure mediche necessarie. Con una vistosa fasciatura al ginocchio, il tennista ha tentato di continuare prima di dare definitivamente forfait qualche scambio dopo, sul 9-8 per Fils: troppo forte il dolore per il classe 1997, che non è riuscito a proseguire nel match del secondo turno, salutando così in anticipo Wimbledon.

Come cambia il tabellone di Wimbledon 2024 dopo l’infortunio di Hubert Hurkacz

Hubert Hurkacz, dopo l’infortunio a Wimbledon con la torsione del ginocchio, si è recato in panchina chiedendo un medical time-out: è stato fasciato dai medici e ha provato a tornare in campo ma senza grande successo. Dopo qualche scambio, infatti, il polacco ha alzato bandiera banca: troppo forte il dolore per continuare il match del secondo turno contro Fils, che ha così portato a casa la vittoria. Hubert Hurkacz ha salutato prematuramente il grande Slam, nel quale avrebbe certamente potuto far bene viste le sue capacità sull’erba.

Dopo la vittoria al secondo turno, Arthur Fils vola al terzo turno dove incrocerà il vincente tra il ceco Machac e il russo Safiullin: in caso di passaggio del turno giungerà all’ottavo di finale dove sfiderebbe uno tra de Minaur, Kokkinakis e Pouille. Sorride Djokovic, che in caso di proseguimento di Hubert Hurkacz nel torneo lo avrebbe sfidato ipoteticamente ai quarti.











