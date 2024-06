I 300 di Fort Canby, Rete 4/ Trama e cast del western di Joseph M. Newman, oggi, giovedì 13 giugno 2024

Giovedì 13 giugno, andrà in onda, nel pomeriggio di Rete 4, alle ore 16.35, il film western del 1961 dal titolo I 300 di Fort Canby. La pellicola è diretta dal regista Joseph M. Newman, diventato famoso per avere curato le riprese nel 1955 della space opera Cittadino dello spazio. Le musiche hanno invece la firma del compositore Harry Sukman, vincitore proprio nello stesso anno del Premio Oscar alla migliore colonna sonora per Estasi.

Il protagonista è interpretato dall’attore Richard Boone, celebre per aver lavorato al fianco di John Wayne in La battaglia di Alamo (1960), Il grande Jake (1971) e Il pistolero (1976). Al suo fianco l’attore e produttore cinematografico George Hamilton, la cui vita ha ispirato il film My One and Only (2009). Nel cast anche l’attrice Luana Patten, attrice bambina di alcune pellicole Disney di successo, come I racconti dello zio Tom (1946), Bongo e i tre avventurieri (1947) e Lo scrigno delle sette perle (1948).

La trama del film I 300 di Fort Canby: due nemici devono unire le forze contro i pellirossa

I 300 di Fort Canby racconta la storia del capitano Stephen Maddocks (Richard Boone) che un giorno fa la conoscenza del tenente di cavalleria Curtis McQuade (George Hamilton). Quest’ultimo è infatti stato assegnato al fortino nel profondo west capitanato da Maddoks, ma i due iniziano a scontrarsi fin dal primo momento, sopportandosi mal volentieri a vicenda. La situazione diventa ancora più difficile quanto entrambi puntano gli occhi sulla bella ed affascinante Tracey Hamilton (Luana Patten). Nonostante non vadano d’accordo, i due uomini sono costretti a mettere da parte i loro rancori per combattere gli indiani della zona. Quest’ultimi, infatti, sono pronti a imbracciare le armi e mettere in campo tutte le loro forze pur di distruggere il fortino e uccidere tutti i presenti.

Il capitano Maddocks parte per primo all’attacco con un gruppo di soldati, ma viene purtroppo sconfitto. Per fortuna arriva in suo soccorso il tenente McQuade, che per la prima volta dimostra la sua maturità e le sue capacità come valoroso soldato. Proprio la situazione drammatica in cui si trovano, infatti, costringe il tenente a maturare, facendogli dimenticare di perdere tempo dietro alle belle donne e permettendogli di concentrarsi sui suoi doveri come soldato. Riuscirà la coppia di protagonisti a trovare finalmente la giusta sintonia e a unire le forze per combattere gli indiani o è destinata a soccombere sotto l’attacco nemico?











