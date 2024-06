I Meduza, chi è il trio italiano/ Fire, inno ufficiale di Euro2024, porta anche la loro firma: carriera e hit

Chi sono i Meduza, trio italiano house: il boom nel 2019 con Piece of your heart

I Meduza, i OneRepublic e Leony, sono pronti a prendersi la scena durante Euro 2024: sono loro infatti gli autori di Fire, la canzone inno ufficiale dei prossimi Europei di Calcio, pubblicata a maggio e che ci accompagnerà per tutto il prossimo mese all’insegna del calcio. L’inno vanta anche la partecipazione dei Meduza, trio tutto italiano di influenza house che negli ultimi anni ha ottenuto un vero e proprio boom, attraverso successi radionici e hit frutto di prestigiose collaborazioni internazionali.

Diretta/ Cerimonia apertura Europei 2024 streaming video Rai 1: l'evento comincia! (oggi 14 giugno)

Simone Giani, Luca De Gregorio e Mattia Vitale sono i tre produttori che nel 2019 hanno dato vita alla formazione: dopo un iniziale incontro nel 2018 durante una collaborazione a Londra, presso gli studi di Universal Music, il trio l’anno successivo dà vita al progetto dei Meduza e sforna il primo singolo, Piece of your heart, in collaborazione con i Goodboys. Il brano diventa un successo internazionale e viene addirittura candidato ai Grammy Awards nel 2020 come miglior registrazione dance.

DIRETTA GERMANIA SCOZIA/ Video streaming Rai 1: c'è una storia intrigante (Euro 2024, oggi 14 giugno)

I Meduza, da Sanremo 2022 a protagonisti di Euro 2024 con i OneRepublic e Leony

Dopo Piece of your heart, i Meduza hanno collezionato negli anni a seguire altri incredibili successi musicali. Nel 2019 hanno pubblicato Lose control con Becky Hill e i Goodboys, l’anno successivo si sono confermati con il boom di Paradise, hit prodotta assieme a Dermot Kennedy, mentre nel 2021 pubblicano il singolo Tell it to my heart in collaborazione con Hozier: il brano è stato anche presentato al Festival di Sanremo 2022, dove sono stati chiamati da Amadeus in veste di ospiti internazionali e dove hanno proposto le loro migliori hit.

Formazioni Germania Scozia/ Quote: Scott McTominay protagonista ospite (Euro 2024, oggi 14 giugno)

Il trio made in Italy ha attirato negli anni l’attenzione dei più importanti produttori internazionali; nel 2023, per esempio, Calvin Harris ha affidato loro il remix del brano Desire in collaborazione con Sam Smith. Sino all’ultima hit, Fire, in collaborazione con i OneRepublic e Leony nonché inno ufficiale degli Europei di Calcio: Euro 2024 si colorerà anche della musica dei Meduza.











© RIPRODUZIONE RISERVATA