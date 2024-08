I misteri della marea, diretto da Lorenzo Gabriele

Mercoledì 14 agosto, andrà in onda, in prima serata su Rai 1, alle ore 21:25, il film giallo del 2023 dal titolo I misteri della marea.

La pellicola è una produzione francese ed è diretta dal regista Lorenzo Gabriele, noto per avere già curato le riprese di 3 precedenti capitoli di questa serie gialla, dal titolo: Les mystères du Bois Galant, Les mystères des majorettes e Les mystères de l’école de gendarmerie.

La protagonista del film I misteri della marea è interpretata dall’attrice francese Garance Thénault, che dal 2017 ha preso parte a numerosi progetti polizieschi, come il film per la tv Delitto nelle Alpilles di Claude-Michel Roma, Omicidi a Belle-Île di Marwen Abdallah e Omicidi a Colmar di Klaus Biedermann. Al suo fianco l’attore Christopher Bayemi, conosciuto principalmente per il ruolo di Luther nell’omonima serie televisiva. Nel cast anche: Julie Gayet, Stéphane Metzger, Kim Schwarck, Louise Marion e David Van Severen.

La trama del film I misteri della marea: una coppia di detective non proprio affiatati

I misteri della marea racconta un’avvincente vicenda crime, infatti da diversi giorni ormai, a causa della bassa marea, sulle coste francesi arrivano numerosi pacchi di droga, perduti in mare da un gruppo di narcotrafficanti la cui imbarcazione è naufragata.

Il mistero si infittisce quando le onde portano a riva il cadavere del giovane Lucas Lagne, un abile skipper, primogenito di una delle famiglie più importanti nel settore navale della zona.

Le indagini vengono affidate al capitano della gendarmeria, Sarah, che dovrà lavorare fianco a fianco con il responsabile della squadra narcotici, Ben, chiamato dalla procura per aiutare Sarah nella ricerca dei responsabili.

I due, in realtà, hanno alle spalle un passato comune, infatti quasi 20 anni prima Sarah era andata via, incinta del fratello di Ben, dopo la morte del compagno in un terribile incidente stradale. I due poliziotti dovranno però mettere da parte i loro problemi personali per portare avanti le indagini, infatti molti dei personaggi implicati nel cantiere navale, compresa la madre di Lucas, nascondono diversi scheletri nell’armadio.