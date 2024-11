I Patagarri: lo swing ha da subito conquistato tutti a X Factor 2024

Nuova puntata, attesa sempre più alta: focus su I Patagarri in vista del terzo Live Show di X Factor 2024. Solo due puntate alle spalle ma è già possibile desumere un giudizio che ci porta dritti al prossimo appuntamento. Esordio ‘scolastico’ per la band di Achille Lauro con Alleluja, Tutti Jazzisti!/‘Hey Pachuco dal film Gli Aristogatti. Certamente spiccano per personalità, carattere e stile; ma non abbiamo forse ancora visto i bagliori osservati in occasione dei casting. Asticella più alta invece per l’ultimo appuntamento con una versione jazz di Sw1n6 di ThaSup: scelta più che apprezzata dal pubblico mentre alcuni componenti della giuria hanno invece approfittato per porre all’attenzione alcuni punti da rivedere.

Assegnazioni a tema dance: cosa porteranno I Patagarri? Saranno eliminati?

Ora è il momento di sorprendere: l’assegnazione per I Patagarri, appartenenti al team di Achille Lauro, in vista del terzo Live Show di X Factor 2024 può davvero cambiare le carte in tavola. Per loro Stayin’ Alive dei Bee Gees; un brano iconico e coerente con il tema dance della serata. Una scelta che ha alimentato l’adrenalina del gruppo: “Questo pezzo fa ballare tutti”, ma non è detto che l’entusiasmo porti effettivamente ad un risultato in linea con le aspettative.

I Patagarri rischiano l’eliminazione in vista del terzo Live Show di X Factor 2024? La risposta potrebbe essere ‘ni’. La band è di fatto una incognita, non tanto per quanto visto nei primi due appuntamenti ma piuttosto per la canzone assegnata dal loro giudice, Achille Lauro, in vista del terzo appuntamento. Stayin’ Alive dei Bee Gees è un brano ostico dal punto di vista canoro; sia per i cambi di registro, sia per il falsetto più che inflazionato tra strofe e ritornello. È lecito dunque aspettarsi delle sorprese, sia in negativo sia in positivo. Lo stile de I Patagarri – nel team di Achille Lauro – non lascia particolare spazio a pronostici; altrettanto vero è che le qualità mostrate nel corso dei primi due appuntamenti non alimentano particolarmente il rischio eliminazione.

Com’è andato il secondo Live a X Factor?

Tornando al percorso de I Patagarri, appartenenti alla squadra di Achille Lauro, un focus doveroso ci riporta a quanto accaduto in occasione dell’ultima puntata di X Factor 2024. Per il secondo Live Show hanno proposto qualcosa che si può considerare ‘sui generis’. Hanno rivisitato in chiave Jazz il brano Sw1n60 di ThaSup, scelta che ha trovato grande apprezzamento da parte di Manuel Agnelli: “Il vostro pezzo mi piace più dell’originale, lo dico senza vergogna, mi piace l’idea di averlo trasformato in questo modo. Un unico appunto: portate il vostro mondo, ma sembra un po’ monodimensionale…”. Una leggera stoccata sul finale, rincarata anche da Jake La Furia: “Il vostro interesse è diverso, il mio dubbio è che siate un po’ distanti da questo programma…”. Più che convinta invece Paola Iezzi: “Io sono una grande vostra ammiratrice, felice che abbiate portato il jazz”. Dunque, si desume una sorta di giudizio sospeso per I Patagarri di Achille Lauro; emblematiche le parole di Jake La Furia che in maniera sibillina ha in un certo senso messo in discussione la collocazione della band nel talent.

I Patagarri, cover Sw1n60, di ThaSup