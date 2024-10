I Patagarri: una jazz band che porta un genere mai sentito a X Factor 2024

Non vogliamo spingerci oltre, ma a giudicare dalla reazione del pubblico, I Patagarri sono quelli da tenere d’occhio in questa edizione di X Factor 2024. Si sono presentati alle Audizioni con il brano Via con me di Paolo Conte. La voce roca e graffiante di Francesco Parazzoli ha conquistato il cuore di molti appassionati fruitori di jazz. Ad ogni esibizione, la band ci trasporta nella lontana atmosfera degli anni Trenta, e ogni volta sembra di assistere a uno spettacolo nello spettacolo.

Chi è Mimì Caruso, X Factor 2024/ La giovane cantante ha in Manuel Agnelli un coach severo: potrebbe vincere?

Per I Patagarri non è stato complicato accedere ai Live. Appena Achille Lauro li ha sentiti suonare, ha mostrato un interesse sfacciato. È riuscito a valorizzare l’identità di una band jazz-swing e il pubblico li sta apprezzando molto suggerendo al coach di assegnargli un brano di Buscaglione. Grazie ai Patagarri molte persone stanno riscoprendo il piacere di ascoltare il jazz.

Francesca Risi, la compagna di Manuel Agnelli è anche la sua style coach/ "Si lascia fare tutto, ma..."

Dopo la loro prima esibizione, cosa ci si può aspettare dalla swing band milanese? Questa è stata la domanda che la giuria si è posta. Le loro performance sono tutte fuori dall’ordinario, ma per il prossimo appuntamento Live, Achille Lauro ha in mente qualcosa di diverso dal solito. Il coach non ha detto molto, ma se in tanti si chiedono cosa possano fare musicalmente I Patagarri al di fuori di X Factor 2024, Achille Lauro, il problema nemmeno se lo pone e si spinge oltre con la speranza che anche per loro nel mercato discografico possa esserci spazio. La band dovrà lavorare sodo questa settimana per preparare la propria canzone e le aspettative sono alte. Questo perché non solo suonano bene, ma hanno la capacità di intrattenere il pubblico e di portarlo in un’altra dimensione.

Chi è Francamente, X Factor 2024/ Personalità unica e rapporto conflittuale con Jake: a rischio eliminazione?

Il primo Live de I Patagarri: Gli Aristogatti per la prima volta a X Factor

Al primo Live, Achille Lauro amante del jazz, si è spinto oltre con I Patagarri portando sul palco un medley di Alleluja, Tutti Jazzisti e Hey Pachuco. Dopo l’esibizione a mostrare qualche perplessità è stato Jake La Furia che non ha messo in discussione il talento musicale del gruppo, ma piuttosto la difficoltà di trovare un posto nella discografia una volta che si è fuori dal giro del talent. Paola ha ricordato il proprio passato, quando frequentava i jazz club per imparare a suonare il basso.

Questo è un genere di nicchia e I Patagarri lo sanno fare bene. Achille Lauro li chiama “mosche bianche”, apprezza molto le loro abilità musicali ed è convinto che ci sia parecchio materiale per poter lavorare e crescere, realizzando qualcosa di meno commerciale. Il suo desiderio è quello di collaborare con la band per una canzone nel prossimo futuro. Spera inoltre che il viaggio de I Patagarri sia lungo.

I Patagarri, cover Alleluja, Tutti Jazzisti/Hey Pachuco tratto da Gli Aristogatti