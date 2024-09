Ibrahim Celikkol rivela: “Dopo la morte di mio padre ho lasciato il basket”

Negli ultimi anni il pubblico televisivo italiano ha avuto la possibilità di conoscere meglio Ibrahim Celikkol, uno dei volti noti della serie campione di incassi Terra Amara, conclusa nei mesi scorsi e che si è rivelata uno dei fenomeni televisivi del periodo recente. Nei mesi scorsi l’attore di Hakan, che oggi tornerà a Verissimo da Silvia Toffanin, si è raccontato proprio nel salotto della popolare trasmissione, raccontando come prima di sbarcare il lunario nel cinema la sua carriera sembrava fosse orientata in ben altre direzioni, in particolare verso il basket, sport praticato fino a un terribile evento, la scomparsa del padre di Ibrahim Celikkol: “Quello che mi legava alla pallacanestro era la persona, l’uomo di cui mi sono fidato di più nella vita, mio padre, ho smesso dopo la sua perdita, mi ricordava troppo lui e non ce la facevo, ho lasciato una strada sicura per prenderne un’altra” ha confessato l’attore.

Riguardo alla scelta fatta, Ibrahim Celikkol ha svelato senza mezzi termini: “Quella è stata la scelta più complessa della mia vita”.

Ibrahim Celikkol ha una fidanzata: “C’è una donna nella mia vita”

Tra i segreti del grande successo raccolto negli ultimi anni da parte di Ibrahim Celikkol c’è anche il comparto sentimentale, visto che l’attore di Hakan in Terra Amara ha una donna della quale è profondamente innamorato: “Nella mia vita c’è qualcuna, ma credo di essere io il fortunato, è una sorta di relazione magica, io sono incantato, lei è sempre con me, è nel mio cuore” ha confessato l’attore in una vecchia intervista rilasciata a Verissimo da Silvia Toffanin riguardo alla sua relazione con Natali Yarcan.

Riguardo alla fidanzata, però, Ibrahim Celikkol non ha voluto rivelare tanti altri dettagli, preferendo mantenere una nota di riservatezza sulla sua storia d’amore che sembra però proseguire nel migliore dei modi, chissà che però nel corso dell’intervista di oggi sabato 14 settembre 2024 l’attore non possa rivelare qualche altra curiosità privata.