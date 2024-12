Ida Linda, chi è la nuova dama di Uomini e Donne scesa per Fabio Cannone: “Mi piaci”

Nella puntata di oggi di Uomini e Donne, 18 dicembre 2024, è scesa una nuova dama per Fabio Cannone, Ida Linda che ha rivelato di essere già invaghita dell’uomo e pronta a tutto per riconquistarlo. Chi è Ida Linda? Sulla donna si sa che è nata e cresciuta a Detroit, Stati Uniti. Attualmente vive a Pescara ed è vedova, ama ballare latino americano ed è rimasta colpita da Fabio. La donna, che ama ballare, ha contattato la redazione del dating show perché è determinata a conquistare il cuore di Fabio, ormai ex fiamma Gemma Galgani che in studio non si è mostrata entusiasta della situazione.

Ida Linda a Uomini e Donne dopo essersi presentata ha rivelato a Fabio Cannone qualcosa in più su di lei, è anche lei vedova da tre anni e sa benissimo come ci sente in queste situazioni. Sulle sue passioni, invece, ha rivelaro: “Mi piace camminare, andare in bici e mi piace ballare prendo lezioni di latino e merengue e mi piacerebbe conoscerti molto meglio” Anche il cavaliere ha immediatamente risposto di essere pronto per la conoscenza ed i due, incalzati da Tina Cipollari hanno ballato in studio. Scatterà qualcosa tra Fabio e Ida Linda? Quel che è certo è che la loro conoscenza continuerà.