Ida Platano single e felice dopo Uomini e Donne/ Il messaggio per Armando Incarnato

Ida Platano, dopo aver creduto di poter ritrovare l’amore a Uomini e Donne accettando il trono in seguito alla fine della sua relazione con Alessandro Vicinanza, oggi felice con Roberta Di Padua, è tornata alla sua quotidianità senza un fidanzato avendo concluso il percorso sul trono senza scegliere perchè fortemente delusa da Mario Cusitore e Pierpaolo Siano. Nonostante Mario, anche dopo la fine del percorso a Uomini e Donne abbia provato a riconquistare Ida andando anche a Brescia, Ida ha deciso di non tornare sui propri passi e di chiudere definitivamente la porta a Mario. Oggi, infatti, la Platano è serena e felice nella sua città dove lavora e trascorre le sue giornate insieme al figlio e agli amici.

A sostenerla da lontano c’è anche una persona per lei molto speciale e che ha conosciuto a Uomini e Donne ovvero Armando Incarnato il quale, sulle pagine del magazine ufficiale di Uomini e Donne, si è lasciato andare a parole di stima e supporto per la stessa Ida che ha particolarmente apprezzato il gesto.

Il ringraziamento di Ida Platano per Armando Incarnato

“Durante i mesi in cui Ida è stata sul trono ho percepito che si sentisse per l’ennesima volta un pò sola. Mi sarebbe piaciuto essere in studio per farle capire che sola non è e ricordarle di non consentire mai a nessuno di sminuirla […] Ida è una donna tenace, con un percorso di vita importante, fatto di sacrifici ma anche tante soddisfazioni. A differenza di alcuni, ha gli attributi”. Con queste parole, Armando Incarnato ha difeso Ida Platano a cui è legato da una profonda amicizia dimostrandole ancora una volta stima, sostegno e rispetto.

Le parole di Armando sono state molto apprezzate da Ida che, in un momento di pausa dal lavoro, ha deciso di ringraziarlo pubblicamente: “Grazie al mio amico Armando per le sue parole. Ti voglio bene”, dice l’ex tronista che ha sembrerebbe aver chiuso definitivamente il capitolo Uomini e Donne.











