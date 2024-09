Ida Platano tra il ritorno nel parterre del trono over e il trono

Ida Platano è pronta a tornare a Uomini e donne per cercare l’amore e vivere la favola d’amore che sogna da tempo. Nonostante le varie delusioni sentimentali vissute, Ida non smette di credere nell’amore e, in un’intervista rilasciata ai microfoni del magazine ufficiale del programma di Maria De Filippi, ha parlato della sua attuale situazione sentimentale. “Sto bene, sono serena. Tranquilla, non ho ansie e non ho angosce. La speranza di trovare l’amore c’è, spero non venga mai a mancare dentro di me. Ma oggi non ho pensieri romantici, sto bene così, non ho fretta”, ha detto Ida.

La Platano, inoltre, non chiude le porte ad un ritorno in trasmissione anche se, in questo momento, è super concentrata sul suo lavoro: “Il mio lavoro è bello, lo amo, mi dà da vivere. Gran parte della mia vita è al lavoro. È passione, amore, pane quotidiano. La gente che mi accusa di non lavorare o di lavorare poco? Mi viene da ridere, So che me l’hanno scritto e mi ha fatto ridere. Non rispondo, cosa devo rispondere?!”.

Ida Platano protagonista della seconda registrazione di Uomini e Donne?

La seconda registrazione di Uomini e Donne, come svela Lorenzo Pugnaloni, è in programma per mercoledì 4 settembre e tra i protagonisti potrebbe esserci proprio Ida Platano che, dopo aver saltato la prima registrazione per un problema di salute, dovrebbe essere in studio per un ultimo confronto con Mario Cusitore.

Dopo essersi confrontata con il corteggiatore napoletano, Ida potrebbe anche decidere di restare in trasmissione come dama del trono over. La Platano, dunque, dopo il trono dello scorso anno che si è concluso con una non scelta, deciderà di rimettersi nuovamente in gioco per provare a trovare il suo principe azzurro?

