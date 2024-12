La dispersione scolastica è una realtà complessa che priva molti giovani della possibilità di esprimere appieno il loro potenziale. Dietro i numeri, ci sono ragazzi che non trovano nel percorso tradizionale lo spazio per emergere. Il Liceo del Lavoro di Cometa Formazione a Como risponde a questa sfida, offrendo un modello educativo che valorizza le persone attraverso il lavoro, la relazione e l’esperienza concreta.

Un modello che coniuga lavoro e vita

Il Liceo del Lavoro nasce dall’intuizione dei fondatori di Cometa, che hanno sempre creduto nell’importanza di un’educazione radicata nell’esperienza. Il lavoro, inteso come pratica concreta, diventa uno strumento per far emergere talenti nascosti. Il percorso unisce studio teorico, attività pratiche e tirocini in azienda, creando un legame diretto con il mondo reale, dove il lavoro stesso diventa “educatore”.

Al centro del metodo ci sono i tutor, figure che accompagnano i ragazzi nella scoperta di sé stessi e delle proprie capacità. Sara Motta, tutor del Liceo del Lavoro, spiega: “La presenza del tutor stimola il confronto e l’osservazione, aiutando i ragazzi a non pensarsi soli. Questo è il nodo centrale del nostro lavoro: non una semplice sensazione, ma un’ipotesi sempre aperta per comprendere sé stessi e la realtà, tenendo desto il loro desiderio e sostenendo la loro crescita nel quotidiano”.

Un’educazione che valorizza la relazione

Il lavoro quotidiano al Liceo del Lavoro non è privo di difficoltà, ma è proprio in queste sfide che si trovano opportunità di crescita. Maria Chiara Gomaraschi, insegnante di italiano, sottolinea: “La fatica è più sopportabile perché condivisa. Lavorare in équipe ci dà la forza di affrontare le complessità che emergono ogni giorno e aiuta i ragazzi a crescere nel rapporto con sé stessi e con gli altri”.

L’approccio relazionale rende l’apprendimento significativo. Giovanni Beachi, coordinatore dell’area e docente di inglese, aggiunge: “Il lavoro non è solo un mestiere, ma un luogo dove i ragazzi scoprono sé stessi e imparano un metodo per affrontare l’apprendimento”.

Il lavoro come riscatto

Nei laboratori e durante i tirocini, i ragazzi vivono esperienze che li preparano non solo al lavoro, ma alla vita. Dal ristorante al bar, alla pasticceria, ogni attività pratica è un’occasione per acquisire competenze tecniche e trasversali. Molti di loro, inizialmente in difficoltà, trovano qui una strada per eccellere e scoprire i propri talenti.

Le loro storie dimostrano quanto spesso “la pietra che i costruttori hanno scartato diventi pietra angolare”: chi era stato escluso dal sistema scolastico tradizionale riscopre se stesso, riconosce i propri talenti e diventa un professionista capace di fare la differenza.

E dopo il Liceo del Lavoro?

Cosa succede dopo il Liceo del Lavoro? Pur non avendo statistiche precise, l’ufficio lavoro di Cometa rimane un punto di riferimento per alunni ed ex alunni. Alcuni continuano gli studi, molti altri iniziano a lavorare e a vivere pienamente la loro vita. È una rete che sostiene i ragazzi anche dopo la scuola, accompagnandoli nel passaggio verso il mondo adulto e lavorativo.

Il Liceo del Lavoro di Cometa Formazione dimostra che educare significa aiutare i ragazzi a entrare in contatto con la realtà e affrontarla con consapevolezza. Questo modello contribuisce al mercato del lavoro formando persone che hanno già superato difficoltà e che portano con sé un valore aggiunto: la capacità di leggere sé stessi e il contesto in cui operano.

L’esperienza ventennale di Cometa conferma che un’educazione basata sul lavoro concreto e sulla relazione può trasformare la vita dei ragazzi. Attraverso il coinvolgimento diretto e il confronto con la realtà, gli studenti acquisiscono competenze e ritrovano il senso del proprio futuro. Non si tratta solo di un riscatto personale, ma di un contributo significativo alla comunità e al mondo del lavoro, preparando persone consapevoli e pronte ad affrontare le sfide con dignità e determinazione.

