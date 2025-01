Il dottor Zivago, film su Rete 4 diretto da David Lean

Domenica 12 gennaio 2025, andrà in onda, nel pomeriggio di Rete 4, alle ore 14:30, il film drammatico-sentimentale Il dottor Zivago. Si tratta di una pellicola del 1965 la cui distribuzione è curata da MGM – CIC – MGM Home Entertainment, Tecnedit (Gli Scudi) e prodotta da MGM, Sostar S.A e Carlo Ponti.

La regia del film Il dottor Zivago è di David Lean che, nel corso della sua carrier (terminata a Londra il 16 aprile 1991, quando si è spento all’età di 83 anni), ha vinto due premi Oscar come migliore regista per Lawrence d’Arabia e Il ponte sul fiume Kwai. Con Il dottor Zivago ha vinto un Golden Globe e un David di Donatello come migliore regista.

L’attore principale de Il dottor Zivago è Omar Sharif, vincitore del Premio Leone d’oro alla carriera, mentre la protagonista femminile è Julie Christie, vincitrice del premio Oscar come migliore attrice protagonista per Darling. Completano il cast Alec Guinness e Geraldine Chaplin.

Oltre al cast di grande rilievo, merita menzione la colonna sonora di Maurice Jarre che con il suo Tema di Lara raggiunse il primo posto nella classifica delle vendite di Billboard.

La trama del film Il dottor Zivago: un amore impossibile in una Russia flagellata dalla guerra e dalla fame

Il dottor Zivago racconta una storia sentimentale in una Russia devastata e impoverita dalla Prima Guerra Mondiale fino agli anni Trenta. I protagonisti sono due giovani: Yuri Andrèevič Zivago, interpretato da Omar Sharif, e Lara, interpretata da Julie Christie. Il loro legame è travolgente, ma impossibile da realizzarsi. Yuri è orfano di madre e, dopo la sua morte, il facoltoso Aleksandr Gromeko lo ha cresciuto e mantenuto negli studi, facendolo diventare un brillante medico con l’amore per la scrittura.

Lara è una ragazza dall’aspetto delicato e molto graziosa, sua madre è una creatrice di cappelli, entrambe sono mantenute da un uomo senza scrupoli, maligno e cinico Viktor Komarovskij. Yuri e Lara vivono una storia d’amore a distanza fatta di incontri casuali. La prima volta i loro sguardi si incrociano a Mosca, nel 1910. Yuri in quell’occasione sta terminando gli studi in medicina. Dopo un primo scambio di parole, i ragazzi si perdono di vista, ma con lo scoppio della Prima Guerra Mondiale, si ritrovano al Fronte, dove Yuri è un medico e cura i soldati feriti e Lara è un’infermiera.

Trascorrendo molto tempo insieme e vicini, i due giovani fanno amicizia, entrano in confidenza e scoprono di provare una forte attrazione reciproca, ma nel frattempo nelle loro vite sono entrate a far parte altre persone: Yuri si è sposato con Tonja che gli ha dato un figlio e Lara si è maritata con Pasha, un vecchio amico d’infanzia, da sempre innamorato di lei, e dopo averla sposata si è arruolato. La guerra avanza e porta con sé devastazione e morte.

La Russia viene distrutta dai bombardamenti e per quelli che non muoiono c’è la fame. Al Fronte i due innamorati stanno sempre più vicini e trattenere i sentimenti diventa un’impresa difficile. Yuri è combattuto tra l’amore che prova per Lara e l’affetto per Tonja: non se la sente di abbandonare la moglie, ma il cuore batte forte per l’infermiera. Dopo tre anni, Yuri termina il servizio militare e deve di nuovo dividersi da Lara. In Russia incombe la rivoluzione bolscevica: nonostante la distanza, gli incontri tra Yuri e Lara non giungono a termine…