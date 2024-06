Il fiume dell’ira, Rete 4/ Trama e cast del film con Mel Gibson, in onda oggi 9 giugno 2024

Il fiume dell’ira, diretto da Mark Rydell

Domenica 9 giugno, andrà in onda, nel pomeriggio di Rete 4, alle ore 14.05, il film drammatico del 1984 dal titolo Il fiume dell’ira. La pellicola è diretta dal regista Mark Rydell, nominato agli Oscar come miglior regista per il film Sul lago dorato (1982). Le musiche hanno invece la firma del celebre compositore John Williams, autore delle colonne sonore di numerosi lungometraggi di successo, come Schindler’s List – La lista di Schindler, E.T. l’extraterrestre e la saga di Harry Potter.

Il protagonista è interpretato dalla stella di Hollywood Mel Gibson, diventato famoso a livello internazionale per la sua interpretazione in Braveheart – Cuore impavido (1995). Al suo fianco l’attrice e cantante Sissy Spacek, vincitrice del Premio Oscar e del Golden Globe come miglior attrice in La ragazza di Nashville (1980). Nel cast del film. Il fiume dell’ira anche l’attore statunitense Scott Glenn, recentemente apparso sugli schermi nei panni del misterioso maestro Stick nella serie tv Daredevil.

La trama del film Il fiume dell’ira: l’avidità di un magnate incontra il coraggio di un contadino

Il fiume dell’ira racconta la storia di Tom Garvey (Mel Gibson), che insieme a sua moglie Mae (Sissy Spacek), possiede un’enorme proprietà terriera che coltiva con piantagioni di mais.

Il protagonista tiene molto alla sua terra e mette in campo tutte le sue forze per superare qualunque tipo di ostacolo, nonostante molti dei vicini abbiano già ceduto le proprie proprietà al facoltoso Joe Wade (Scott Glenn).

Wade è un importante e spietato uomo d’affari, oltre che ex fidanzato di Mae, che sta tentando di entrare in possesso di tutti terreni della zona per edificare un’imponente centrale elettrica. A causa di un’annata piuttosto deludente, Tom è costretto a vendere molti dei suoi macchinari, poiché la banca del luogo non è disposta a concedergli altro denaro.

Nel frattempo Wade cerca in ogni modo di convincere Mae ad abbandonare il marito, ma la donna è profondamente innamorata di Tom e disposta a tutto per restare al suo fianco. I forti e violenti temporali minano ancora di più i raccolti e iniziano ad essere una vera minaccia, poiché il fiume della zona sta per esondare.

Per questo motivo il protagonista raccoglie un gruppo di volontari nel tentativo di far fronte a questo imminente pericolo, ma Wade è pronto a fare la sua mossa, portando sul posto alcuni individui poco raccomandabili e violenti, e offrendo nuovamente denaro per diventare l’unico proprietario delle terre della zona…

