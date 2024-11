Il GGG – Il grande gigante gentile, diretto da Steven Spielberg

Sabato 30 novembre 2024, andrà in onda, in prima serata su Italia 1, alle ore 21:20, il film di genere fantastico e d’avventura Il GGG – Il grande gigante gentile, del 2016, diretto dal regista statunitense Steven Spielberg e prodotto e distribuito dalla Walt Disney Pictures e dalla DreamWorks Pictures.

Nel cast sono presenti: Mark Rylance nel ruolo del grande gigante gentile, la giovanissima Ruby Ann Barnhill che interpreta Sofia Tibbs e Penelope Wilton (già nota al grande pubblico per la sua interpretazione di Isobel Crawley nella serie tv Downton Abbey) nelle vesti della Regina Elisabetta II. La pellicola Il GGG – Il grande gigante gentile, già portata sul grande schermo nel 1989 da Brian Cosgrove e Mark Hall col film d’animazione Il mio amico gigante, è l’adattamento del romanzo del 1982 scritto dall’aviatore e sceneggiatore britannico Roald Dahl. La distribuzione italiana è stata curata dalla Medusa Film, gli effetti visivi sono stati realizzati dalla compagnia neozelandese Weta FX, fondata da Peter Jackson, mentre la colonna sonora è del compositore premio Oscar John Williams.

La trama del film Il GGG – Il grande gigante gentile: il vegetariano creatore di sogni

Ne Il GGG – Il grande gigante gentile, Sofia, che vive in un orfanotrofio nel cuore di Londra, è sveglia nel cuore della notte. Sentendo dei rumori in strada, si affaccia e nota un gigante incappucciato. Quest’ultimo agguanta la piccoletta e fugge a nascondersi nella sua caverna a nord, in un luogo celato chiamato il Paese dei Giganti. Sofia tenta presto di scappare via, ma il gigante la ferma rassicurandola: lui è diverso dagli altri giganti come San-Guinario e Inghiotticicciaviva che si nutrono di carne umana e soprattutto di bambini; lui è vegetariano e si ciba soltanto di Cetrionzoli e Sciroppo Sfribollino.

Inizialmente spaventata dal misterioso gigante, Sofia ben presto si accorge che il GGG è in realtà dolce, affettuoso e amichevole. Allora il gigante porta la giovanissima ragazzina nella Terra dei Sogni dove le spiega che ha il potere di raccoglierne tra i più svariati e fantasiosi da donare ai bambini. L’affetto e la spontanea complicità tra i due crescono velocemente e quando gli altri giganti sono pronti a nuova strage in orfanotrofio, Sofia escogita un modo efficace per liberarsene: chiede al grande gigante gentile di creare un sogno appositamente per la regina Elisabetta II.

In tal modo la regnante vedrà la loro avventura e, al suo risveglio, ritrovandosi una bambina e un gigante pacifico alla finestra, saprà certamente di doverli aiutare a fermare i malvagi giganti. La mattina dopo la regina capisce che il sogno era reale e sceglie così di organizzare, assieme alla piccola e al gigante gentile, un piano per liberarsi dei cattivi. La strategia consiste nel distrarli con uno degli incubi trovati dal GGG in modo tale da far prima vedere loro quanto sìano malvagi per poi legarli e portarli su un’isola circondata esclusivamente da acqua.

Alla fine gli orribili giganti mangia-bambini vengono portati sull’isola. Qui avranno da mangiare unicamente semi e ortaggi di Cetrionzoli. Sofia, invece, viene adottata dalla cameriera della regina Elisabetta II e il GGG torna finalmente nel suo amato Paese dei Giganti per continuare a produrre sogni destinati ai più piccoli.