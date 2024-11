Il grande cuore di Clara, diretto da Robert Mulligan

Venerdì 22 novembre, andrà in onda, nel pomeriggio di Rete 4, alle ore 16:30, il film drammatico del 1988 dal titolo Il grande cuore di Clara. La pellicola è diretta dal regista Robert Mulligan, nominato al Premio Oscar per Il buio oltre la siepe (1960). Le musiche hanno invece la firma del compositore Dave Grusin, autore delle colonne sonore di numerosi progetti cinematografici campioni d’incasso, tra cui I tre giorni del condor (1975) e Ocean’s Twelve (2004).

La protagonista è interpretata dalla stella di Hollywood Whoopi Goldberg, diventata famosa a livello internazionale grazie al personaggio della medium Oda Mae Brown in Ghost – Fantasma.

Al suo fianco: l’attore statunitense Michael Ontkean, conosciuto dal pubblico per la sua partecipazione alla serie tv anni ’70 A tutte le auto della polizia; l’attrice statunitense Kathleen Quinlan, che aveva esordito sul grande schermo nel 1973 in American Graffiti di George Lucas; e un giovanissimo Neil Patrick Harris, che in seguito raggiungerà la fama grazie al ruolo di Barney Stinson nella serie tv di successo How I Met Your Mother.

La trama del film Il grande cuore di Clara: una donna solare con delle ombre nel suo passato

Il grande cuore di Clara narra le vicende che vedono coinvolta la famiglia Hart.

In seguito alla morte prematura della sua adorata figlia, Leona Hart (Kathleen Quinlan) decide di fuggire in Giamaica per allontanarsi dalla sua quotidianità così dolorosa.

Arrivata sul posto, fa la conoscenza di una semplice domestica, Clara (Whoopi Goldberg), che, grazie al suo spirito spensierato e alla battuta sempre pronta, riesce a far tornare il sorriso sulle labbra della donna e a farle vedere una luce riguardo il suo futuro, aiutandola giorno dopo giorno a superare la sua terribile perdita.

Tra Clara e Leona nasce così un legame molto profondo, e quest’ultima propone alla sua nuova amica di ritornare con lei a Baltimora, iniziando a lavorare presso la sua abitazione.

In realtà Leona spera che Clara possa aiutare suo figlio David (Neil Patrick Harris), così come ha fatto con lei, ma all’inizio le cose non vanno assolutamente come aveva sperato.

Il ragazzino, infatti, si dimostra particolarmente diffidente nei confronti della donna, ma Clara, grazie al suo grande cuore, riesce ad avvicinarsi al giovane e a diventare un punto fermo nella sua vita di fronte all’improvvisa separazione dei suoi genitori.

Ciò che la famiglia Hart però non sa è che la domestica nasconde un segreto che potrebbe minare per sempre il rapporto che si è creato tra loro.