Va in onda stasera, venerdì 20 dicembre 2024, la sesta e ultima puntata de Il Patriarca 2 in prima serata su Canale 5. Stando alle anticipazioni tante saranno le novità e i colpi di scena che lasceranno tutti a bocca aperta. La nota fiction per settimane ha tenuto moltissimi telespettatori col fiato sospeso e in termini di ascolti ha conquistato ottimi risultati, puntata dopo puntata infatti ha tenuto incollate al televisore moltissime persone. In molti non vedono l’ora di scoprire tutto quello che accadrà ai protagonisti nel finale di stagione, oltre che sul piccolo schermo l’episodio sarà disponibile anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity.

Nelle precedenti puntate de Il patriarca 2 Raoul e Nemo hanno cercato di risolvere il conflitto con la banda albanese che minacciava i loro affari. Le anticipazioni trapelate sul web fanno sapere che i due riusciranno a liberare Jessica e Lara, la tregua però non durerà a lungo. Le personali rivalità riaffioreranno non appena riusciranno d eliminare un nemico comune, in poco tempo infatti l’ex alleanza si trasformerà in una spietata guerra.

Anticipazioni Il Patriarca 2 20 dicembre 2024: Nemo giura vendetta contro Mario per averlo tradito

I telespettatori assisteranno ad altre interessanti novità durante la messa in onda dell’ultima puntata de Il Patriarca 2 di stasera, venerdì 20 dicembre 2024. Le anticipazioni rivelano che Nina Bandera si ritroverà al centro di un triangolo amoroso, aspetta un figlio dall’uomo di fiducia del padre, Mario Rizzo, ma continua ad essere contesa tra lui e Daniel Morabito, il figlio del suo più grande nemico. Dopo aver rischiato la vita per salvare Lara Mario confesserà il suo amore alla ragazza, una rivelazione che la manderà in confusione. Lara dovrà prendere un’importante decisione che potrebbe cambiare la vita di tutti.

Grazie ad una rivelazione inaspettata Nemo scoprirà che è stato Mario Rizzi ad uccidere Carlo Bandera, la verità lo sconvolgerà dal momento che lo considerava non solo un fidato alleato ma anche un membro della sua famiglia. Il tradimento lo spiazzerà e giurerà vendetta contro l’uomo che ha distrutto la sua famiglia. Le anticipazioni dell’ultima puntata de Il Patriarca 2 fanno poi sapere che Raoul e Nemo proveranno ad ottenere il sostegno di potenti clan calabresi, la violenza che scaturirà dalle loro azioni però coinvolgerà tutti i principali protagonisti. Ci sarà un incredibile colpo di scena, la conclusione del conflitto infatti lascerà in sospeso il destino di uno dei due protagonisti.