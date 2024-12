Il principe e la ballerina, diretto da Laurence Olivier

Venerdì 6 dicembre 2024, andrà in onda, nel pomeriggio di Rete 4, alle ore 16:25, la commedia sentimentale del 1957 intitolata Il principe e la ballerina.

Il film è diretto dal regista Laurence Olivier, vincitore del Premio Oscar per Amleto (1949) e di 2 Premi Oscar alla carriera. Le musiche hanno invece la firma del compositore Richard Addinsell, autore delle colonne sonore di pellicole quali Dangerous Moonlight (1941), “La rosa nera” (1950) e Il generale non si arrende (1962). Il protagonista maschile è interpretato dallo stesso Olivier, mentre al suo fianco vi è la splendida Marilyn Monroe, una delle attrici più importanti della storia cinematografica, diventata famosa a livello internazionale grazie al lungometraggio Gli uomini preferiscono le bionde (1953). Nel cast del film Il principe e la ballerina anche l’attrice britannica Sybil Thorndike, grande artista teatrale e interprete delle più grandi eroine shakespeariane, tra cui la celebre Lady Macbeth.

La trama del film Il principe e la ballerina: un amore contrastato dalle differenze di classe

Il principe e la ballerina è ambientato nei primi anni del ‘900 nella città di Londra, dove principi e nobili giungono per rendere omaggio all’incoronazione di re Giorgio V.

Tra i tanti ospiti, risalta Carlo (Laurence Olivier), principe reggente del regno di Carpazia, giunto a corte con il suo primogenito Nicola (Jeremy Spenser), che erediterà il trono una volta raggiunta la maggiore età.

Ad accompagnarli anche la Regina Madre (Sybil Thorndike) e diversi membri della nobiltà al loro seguito. Durante uno spettacolo, Carlo incontra la bellissima Elsa Marina (Marylin Monroe), una delle ballerine del corpo di ballo del varietà. L’uomo rimane immediatamente folgorato dalla sua bellezza e dal suo brio, ma la giovane rifiuta le sue lusinghe.

Il fato, però, li unisce inevitabilmente quando Elsa salva la vita di Carlo da una terribile congiura, e i due finiscono per innamorarsi perdutamente. Riuscirà il loro amore a superare le differenze che li caratterizzano o saranno destinati a proseguire con le loro vite e a soccombere alle regole della società?