Ilaria Volta e Vincenzo La Scala: il ritorno a Uomini e Donne

La puntata di Uomini e Donne del 25 novembre 2024 si apre con il ritorno in studio di Ilaria Volta e Vincenzo La Scala che hanno lasciato la trasmissione dopo l’insistenza di Gianni Sperti e Tina Cipollari. Nel filmato, la coppia si mostra felice ed entusiasta ma in studio, nonostante la felicità, non risparmia critiche a Gianni Sperti e Tina Cipollari per il trattamento ricevuto. In studio, poi, scoppia la lite con Barbara De Santi che decide di far leggere il messaggio ricevuto da Vincenzo.

“Sei una donna meravigliosa, con tanto sale in zucca, mi piace passare il tempo e penso che ci siano tante cose che si potrebbero condividere. Io in questo momento non solo sono felice di condividere questa esperienza con te, ma ci sono ancora aspetti che mi portano a volerti conoscere. Ci sono poi dei lati del mio carattere che non conoscevo […] Mi sono sempre comportato secondo un codice morale molto rigido, ma mi rendo conto che adesso ci vuole leggerezza. Tu saresti perfetta per il Vincenzo di prima […] ho solo voglia di leggerezza nella persona che cerco…”, legge Gianni Sperti. “Barbara, questo è il messaggio di uno che ti vuole mollare. Paraculo, ma è il messaggio di uno che ti vuole lasciare”, commenta Maria De Filippi.

Ilaria Volta e Barbara De Santi: l’intervento di Maria De Filippi

L’argomento si sposta su Ilaria Volta e la lettera dell’avvocato che ha deciso di inviare a Barbara De Santi dopo la frase “passa da un letto all’altro”. Maria De Filippi prova ad evitare tutto. “Ti dico che finirà con un’archiviazione, con te che paghi un avvocato, lei che paga un avvocato…”, dice Maria ma Ilaria non ha alcuna intenzione di tornare sui suoi passi.

“Eh, ma io le offese non le leggo! Sono 8 anni che prendo offese io, eh. Gemma pure, anche Tina… Se stai in un programma tv, devi sapere che…” dice Barbara ma Maria la stoppa: “No, Barbara, non vuol dire niente: non è che uno sta in tv e allora deve beccarsi di tutto!”. Ilaria e Vincenzo, poi, prima di lasciare lo studio, ballano insieme.

