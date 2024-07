Ilicic, battuta infelice di Balbontin “Ora si suicida”/ Video, web in rivolta anche contro la Gialappa’s Band

E’ scoppiata la polemica nei confronti del comico Enrique Balbontin e della Gialappa’s Band, per via di una battuta infelice su Josip Ilicic, ex calciatore dell’Atalanta, nazionale sloveno attualmente in forza presso il Maribor. Chi mastica un po’ di calcio sa che il classe 1988 giunto in Italia via Palermo, ha sofferto negli ultimi anni di gravi problemi di depressione, e solo di recente è riuscito a riprendersi completamente, ottenendo la chiamata dal ct della sua nazionale per gli Europei di calcio attualmente in corso di svolgimento.

Demiral, esultanza con i lupi in Austria-Turchia/ Gesto di estrema destra, la UEFA indaga (3 luglio 2024)

Ebbene, durante la diretta live su Twitch delle partite della manifestazione in terra tedesca, Balbontin, comico di Zelig divenuto famoso in particolare per le sue lezioni di savonese, ha scherzato proprio su Ilicic e la sua depressione. Il match di riferimento, la recente sfida fra Portogallo e Slovenia vinta dai lusitani per tre reti a zero ma solo dopo i calci di rigore. Alla roulette ha preso parte proprio Ilicic e prima di presentarsi al dischetto Balbontin ha commentato, con fare ovviamente ironico: “Su Ilicic, sarebbe bello che dopo aver vinto la depressione, battesse un rigore, lo sbaglia e si suicida“.

RISULTATI EUROPEI 2024/ Diretta gol live score: la Turchia di Montella vola! (oggi 2 luglio)

ILICIC, BATTUTA INFELICE DI BALBONTIN: LA REAZIONE DELLA GIALAPPA’S BAND

Parole che ovviamente non sono passate inosservate con il web che si è scatenato, accusando lo stesso comico di aver proferito una battuta a dir poco infelice. Tra l’altro Josip Ilicic ha anche sbagliato il calcio di rigore in questione (in Portogallo-Slovenia nessuno sembrava volesse segnare) di conseguenza il personaggio tv oltre che essere stato rimproverato per le sue parole è stato anche accusato di portare non propria fortuna.

E nel calderone, come sottolinea Virgilio, sono finiti anche i ragazzi della Gialappa’s Band che per il popolo della rete non avrebbero preso le distanze in maniera adeguata dalla battuta di cattivo gusto di Balbontin. Il trio ha infatti commentato con un “Ma nooo”, per poi far entrare in scena il “Dissocillo”, che è un personaggio che è stata realizzato proprio per lo show dei Gialappi e che viene “convocato” ogni qual volta un ospite dice una sciocchezza da cui prendere le distanze.

Diretta/ Austria Turchia (risultato finale 1-2): Gunok mostruoso all'ultimo secondo! (Euro 2024, 2 luglio)

ILICIC, BATTUTA INFELICE DI BALBONTIN: LE SCUSE DEL DIRETTO INTERESSATO

In questo caso però, era forse meglio affrontare la vicenda con un po’ più di serietà secondo molti. Fatto sta che sono arrivate a stretto giro di posta le scuse a cominciare da Marco Santin, uno del trio, che ha spiegato che è due anni che “combatto per evitare che che tutte le cose che vengono in mente a te e a quell’altro simpatico idiota di Ceccon vadano in onda”.

Giorgo Gherarducci ha invece spiegato come la battuta abbia “portato pure sfiga” mentre Ilicic, mentre lo stesso Balbontin ha fatto mea culpa definendosi un “cogl”, in quanto quella battuta se la sarebbe potuta risparmiare, aggiungendo comunque di avere coscienza del problema visto suo padre ha tentato il suicidio: “conosco il tema della depressione. Sono vicino a Ilicic, mi scuso con voi per avervi coinvolto e in generale con tutti quelli che si sono sentiti urtati. Mi asterrò in futuro”. Il caso è chiuso.

GUARDA IL VIDEO DELLA BATTUTA DI BALBONTIN SU ILICIC













© RIPRODUZIONE RISERVATA