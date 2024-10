Oggi si celebra e festeggia l’importantissima figura di San Francesco d’Assisi che ci fornirà un’occasione utilissima e comodissima per fare i nostri più sentiti auguri di buon onomastico con delle bellissime immagini ai tanti (forse tantissimi) che si chiamano come il patrono d’Italia, dandoci anche la possibilità di scambiare un paio di parole con qualcuno che – per una ragione o un’altra – non riusciamo ad avere al nostro fianco tutti i giorni, pur nutrendo un sincerissimo affetto nei suoi confronti.

Come da nostra assodata (e speriamo anche apprezzata!) abitudine, in questa giornata di venerdì 4 ottobre 2024 noi vi seguiremo per tutta la giornata tra queste righe, proponendovi di tanto in tanto alcune ottime immagini gli auguri San Francesco scelte qua e là in rete tra le migliori che siamo riusciti a trovare: non mancheranno – per esempio – dei famosi quadri classici che rappresentano il santo e alcuni momenti cruciali della sua celebre vita; così come troverete anche un paio di video a tema e nelle prossime righe vi spiegheremo addirittura come scovare qualche simpatica e colorata Gif!

Immagini auguri buon San Francesco 2024: dove trovare le Gif più belle per un augurio originale e divertente

Ripartendo proprio da qui – poi promettiamo di lasciarvi in compagnia delle immagini auguri buon San Francesco pronte per essere trasformate in messaggi per i vostri cari – vi diciamo subito che per cercare le Gif non avrete bisogno di siti, app o quant’altro particolari, ma vi basterà quel WhatsApp che (probabilmente) usate tutti i giorni più volte al giorno: nel menù che si nasconde dietro alla faccina – infatti – c’è una sezioni rinominata ‘GIF’ che contiene migliaia e migliaia di proposte su altrettanti temi, festività e ricorrenze!

Una volta cliccata, usando la piccola lentina di ingrandimento in alto a sinistra vi basterà scrivere ‘San Francesco‘ per trovare decine di spunti uno più bello dell’altro, ma potrete anche scrivere semplicemente ‘auguri‘ per creare un’accoppiata unica e bellissima di foto in movimento che (quasi certamente) stupiranno chi riceverà il vostro originalissimo augurio.

#ricordiamodomani 4 ottobre San Francesco d’Assisi, (3 ottobre 1226). Diacono e fondatore dell’ordine Francescano, proclamato santo da Gregorio IX nel 1228; dichiarato, assieme a santa Caterina da Siena, patrono principale d’Italia il 18 giugno 1939 da papa Pio XII. pic.twitter.com/n6zkpaNRmW — 𝙲𝚊𝚛𝚕𝚘 𝙼𝚊𝚐𝚗𝚊𝚗𝚒 (@carlo_magnani) October 3, 2024

MEMORIA DEL TRANSITO DI SAN FRANCESCO “…quando mi vedrete ridotto all’estremo, deponetemi nudo sulla terra come mi avete visto ieri l’altro, e dopo che sarò morto, lasciatemi giacere così per il tempo necessario a percorrere comodamente un miglio”. S. Francesco pic.twitter.com/q0FdxSmj1Z — Paracleto4 (@paracleto4) October 3, 2024