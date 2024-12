Finalmente dopo ben 364 giorni di attesa siamo tornati nel pienissimo del clima natalizio con questo 24 dicembre e visto che ormai da qualche ora pentole e pentoloni sono già stati messi sul fuoco per l’attesissimo veglione, noi de ilSussidiario.net torniamo a proporvi una bellissima carrellata di immagini auguri di Natale 2024 che voi – senza perdere di vista la cucina, i bambini e le organizzazioni – potrete trasformare nell’arco di pochi minuti e click in degli originalissimi (ed ovviamente sentitissimi) messaggi per i vostri amici e parenti.

Prima di passare alle nostre nuove proposte sulle immagini auguri di Natale 2024 – però – ci teniamo a ricordarvi che tra queste stesse pagine troverete già pubblicati decine e decine di articoli in cui vi abbiamo riportato delle frasi utilissime da allegare a quegli stessi messaggi che siete ormai in procinto di inviare tra citazioni più o meno famose, aforismi divertenti o seri, filastrocche pensate appositamente i più piccoli in famiglia e tantissimi altri spunti che vi invitiamo a scoprire personalmente (n parte, ovviamente, cliccando sulle parole colorate in arancione!).

DOVE TROVARE (E COME CREARE) DELLE IMMAGINI AUGURI DI NATALE 2024 ORIGINALI

Visto che abbiamo ancora un po’ di tempo a disposizione prima di lasciarvi per andare a preparare anche noi le nostre pietanze per la cena della Vigilia, come abbiamo già fatto in altre occasioni ci teniamo a lasciarvi alcuni consigli sui siti migliori in cui trovare altre immagini auguri di Natale 2024 per fare una ricchissima incetta prima dell’arrivo effettivo del 25 dicembre: lasciando da parte gli – scontatissimi – social network che sono sempre pregni di spunti, oggi vi suggeriamo di farvi (tempo permettendo!) un piccolo giro su Pinterest, PixaBay e Pexels che hanno migliaia e migliaia di foto originali e disegni pronti per il download completamente gratuito!

Similmente, se aveste ancora più tempo a disposizione per trovare le immagini auguri di Natale 2024 e voleste fare qualcosa di ancor più originale, un buonissimo punto di partenza potrebbero essere i tantissimi siti di intelligenza artificiale che lavorano a partire dai vostri spunti: tra i più famosi citiamo Dall-E, il Copilot di Microsoft o anche Firefly Image 3 di Adobe che vi permetteranno di sbizzarrirvi per creare qualsiasi foto o immagine possa venirvi in mente!

